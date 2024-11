Paraguay vs. Argentina, en vivo: el minuto a minuto del partido por las Eliminatorias

19.30 Equipo confirmado

Finalmente, Lionel Scaloni optó por alinear a los tres delanteros y por eso la alineación será la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

19.27 La cábala de siempre

Argentina arribó al estadio para el encuentro ante Paraguay. Leandro Paredes y Rodrigo De Paul pisaron el terreno de juego del estadio defensores del Chaco de Asunción para llevar a cabo el ritual de los caramelos. La cábala que los futbolistas mantienen desde la Copa del Mundo disputada en Qatar 2022.

19.20 Un árbitro repleto de polémicas

El árbitro para el choque ante la Albirroja será un viejo conocido, el brasileño Anderson Daronco. Considerado ‘el árbitro más fuerte del mundo’ por su imponente físico, estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Rafael Alves como asistentes uno y dos, respectivamente, Rafael Klein como cuarto árbitro y el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski, con Rodrigo Nunes como AVAR.

Daronco ya dirigió a la Argentina en tres oportunidades. En dos ocasiones fue con victorias. Primero por 3-1 sobre Ecuador en 2017, el duelo del hat-trick de Lionel Messi para concretar la clasificación al Mundial de Rusia 2018, y 2-1 ante Chile en Calama, en 2022. Por último, un empate, justamente ante Paraguay, sin goles en Asunción en el año 2021.

El árbitro brasileño es recordado por varias polémicas relacionadas al fútbol argentino. Fue el encargado de dirigir el partido de ida entre Racing y River por los octavos de final de la Libertadores 2018 y protagonizó dos polémicas: un gol anulado a Gustavo Bou para La Academia y una amarilla mal sacada a Exequiel Palacios, que el VAR corrigió porque era para Leonardo Ponzio, que fue expulsado por doble amonestación. Luego, también dirigió al Millonario pero en la vuelta de cuartos contra Independiente, recordado por una falta de Javier Pinola sobre Martín Benítez dentro del área, que era penal para el Rojo, pero que el brasileño no sancionó.

Anderson Daronco, el encargado de impartir justica en el duelo entre Paraguay y la Argentina

Además, Daronco también dirigió el encuentro entre Uruguay y Ecuador, correspondiente a la fecha 10 de las Eliminatorias para Qatar 2022, que generó mucho enojo en el seleccionado que dirigía por entonces Gustavo Alfaro por algunas decisiones, como no expulsar a Nahitan Nández tras una falta sobre Gonzalo Plata y un supuesto penal no sancionado de José María Giménez sobre Michael Estada.

Su última polémica fue otra vez con River como protagonista aunque esta vez perjudicado. En la etapa de grupos de la actual Libertadores, frente a Nacional en Uruguay, el juego pasó a un segundo plano cuando Leandro Lozano le entró muy fuerte a Rodrigo Aliendro, lo que generó una gresca en la que Franco Romero le pegó una piña en la cara a Paulo Díaz y, tras revisarlo en el VAR, solucionó todo apenas con dos amarillas mientras el elenco de Núñez pedía expulsiones.

19.10 Habló Scaloni

Lionel Scaloni realizó la habitual conferencia de prensa previa a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En este caso, un día antes del cruce que la Argentina tendrá este jueves frente a Paraguay en Asunción, válido por la undécima fecha.

En relación a la formación del partido de mañana, Scaloni dijo que lo tiene bastante decidido, aunque no lo dio. “Será bastante similar al último partido con Bolivia, pero no se los confirmé aun a ellos”. Y sobre el partido anticipó: “Se va a desarrollar como dificilísimo, contra un rival que está muy bien. Y se resolverá en lo que suceda en la mitad de cancha, que es la zona fundamental donde se definen todos los partidos en la actualidad”.

Lionel Scaloni, entrenador argentino MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Sobre la actualidad de Leandro Paredes en su club, Roma (donde no suele jugar), explicó: “No hablamos en profundidad y no solemos meternos en lo que hacen los jugadores en los clubes, pero lógicamente no está teniendo los minutos que él quisiera tener. Estos seis partidos casi seguidos fueron especiales, pero de acá a la próxima convocatoria sí voy a precisar que tengan más continuidad”.

19.01 La palabra del entrenador de Paraguay

El argentino Gustavo Alfaro habló en la conferencia de prensa previa al partido frente a la Argentina y usó una particular comparación del campeón mundo con la humedad: “Argentina es la humedad. La humedad por algún lugar se filtra”. Fiel a su estilo, entre sus conceptos más salientes, Alfaro expresó: “Paraguay le puede crear problemas a Argentina con un montón de jugadores que tienen una gran capacidad. Siento que podemos jugarle un lindo partido a Argentina. Va a ser un partido intenso y disputado, con un estadio lleno, y que ojalá siga así hasta el final”.

Gustavo Alfaro despertó la garra guaraní

Como se tratará de un duelo de alta exigencia, el DT explicó que necesita de todos sus mejores futbolistas para la cita: “Tengo pensado el equipo, pero quiero ver cómo están Sosa y Almirón, que recién van a entrenarse hoy a la tarde. Estamos con mucha expectativa, a la espera de un partido muy complejo. Estamos bien, sabiendo el desafío que tenemos por delante. Tenemos el privilegio de recibir al campeón del mundo que está vigente y viene liderando las clasificatorias y sabemos los riesgos que trae esto”.

18.50 La probable formación de Argentina

Lionel Scaloni apostaría por un tridente ofensivo para visitar a Paraguay. Otra duda es si cambia la táctica e ingresa Leandro Paredes por Julián Álvarez. De todos modos, la alineación inicial sería de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Lautaro, Messi y Julián formaróan un tridente ofensivo MARCOS BRINDICCI - LA NACION

18.40 El historial y la última vez

La Argentina y Paraguay se enfrentaron 100 veces a lo largo de toda la historia. La Albiceleste ganó 52 partidos mientras que su rivalde este jueves triunnfó en 15 ocasiones. Las 33 restantes igualaron. El último duelo entre ambos seleccionados fue el 12 de octubre del año pasado, por la tercera fecha de las eliminatorias, en el estadio Monumental, cuando los de Scaloni ganaron 1 a 0 con el gol anotado por Nicolás Otamendi.

18.35 En vivo: cómo ver online Paraguay vs. Argentina

El partido será transmitido por Telefé y TyC Sports, y también se puede seguirlo online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

18.30 Bienvenidos al minuto a minuto de Paraguay vs. Argentina

Comenzamos la cobertura de Paraguay vs. Argentina, por la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de golear a Bolivia por 6 a 0 en el Monumental, visita Asunción liderando las posiciones con 22 unidades y buscará su octavo triunfo. Su rival, que está en levantada, viene de derrotar 2 a 1 a Venezuela en su última presentación. La Albirroja, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, se ubica sexto, en un puesto de clasificación para el Mundial de 2026, con 13 puntos. El choque comenzará a las 20.30 y tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya.

