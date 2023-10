escuchar

El horizonte de la selección argentina es claro. En su calendario tiene partidos como el de Paraguay de este jueves a las 20 en el Monumental, y la visita a Lima para enfrentarse con Perú el martes próximo, también por la eliminatoria sudamericana. Cerrará el año en noviembre con los duelos con Uruguay y Brasil. Pero el foco está puesto más lejos: la Copa América de 2024 y el Mundial de 2026. Cuando repasa la escena, Lionel Scaloni respira con calma. Tiene material, construyó ladrillo por ladrillo, los recambios que puso bajo su lupa son los indicados y en esta nueva etapa puede proyectar. Esa tranquilidad se apoya en que con la coronación en Doha encontró lo que desde hacía años el seleccionado perseguía y no hallaba: la elaboración de un mediocampo talentoso, de elite en el fútbol mundial, con un promedio de edad ideal (25 años).

Se trata del que conforman Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, piezas de un bloque que el entrenador cuida siempre, porque ellos reúnen todos los elementos de lo que él pretende para la selección. De Paul, con 29 años y un papel importante en Atlético de Madrid, tiene la dosis perfecta de experiencia y furia, mientras que Fernández, con 22 años, es líder en Chelsea y tuvo una consolidación meteórica en el conjunto nacional. El balance aparece en Alexis Mac Allister, que a los 24 es referencia para Jürgen Klopp en Liverpool, y le da a Scaloni variantes en la media cancha.

Fernández y Mac Allister son figuras en Chelsea y Liverpool, dos protagonistas importantes de la Premier League, el mejor campeonato nacional de clubes del planeta. Agencias

Apenas Francia e Inglaterra, dos grandes del fútbol mundial, tienen medios que promedian menos edad (23,6 años) con talento similar y experiencia casi idéntica. En los últimos encuentros de clasificación para la Eurocopa 2024, el subcampeón del mundo eligió a Aurélien Tchouaméni (23 años, Real Madrid), Eduardo Camavinga (20, Real Madrid) y Adrien Rabiot (28, Juventus). Inglaterra apostó por Jude Bellingham (20, Real Madrid), Declan Rice (24, Arsenal) y Kalvin Phillips (27, Manchester City).

Todo está bajo la lupa del cuerpo técnico de la selección argentina. Mide las evoluciones de sus rivales, tanto los próximos como aquéllos con los que puedan enfrentarse en otras competencias. Otros poderosos del mapa de la pelota disponen de futbolistas muy importantes pero de menor proyección. Es el caso de Alemania, que suele armar su mitad de la cancha con İlkay Gündoğan (32, Barcelona), Joshua Kimmich (28, Bayern) y Emre Can (29, Borussia Dortmund). Y el de Croacia, que en los últimos dos mundiales fue gran protagonista y todavía batalla con un grupo de 32 años en promedio: Marcelo Brozović (30, Al-Nassr), Luka Modrić (38, Real Madrid) y Mateo Kovačić (29, Manchester City). Incluso, Brasil tiene un grupo de usuales titulares en el medio más añejos que los de Francia, Inglaterra y la Argentina. El entrenador interino, Fernando Diniz, utilizó en los últimos partidos a Casemiro (31, Manchester United), Bruno Guimarães (25, Newcastle) y Raphael Veiga (28, Palmeiras).

Estos elementos permiten a Scaloni generar un ambiente de competencia constante, con la tranquilidad de que sus principales piezas, las que conectan las líneas y facilitan la tarea a Lionel Messi, tienen claro que no pueden relajarse, porque detrás hay otros futbolistas que por experiencia y edad pueden condicionar su continuidad como titulares. “Juega el que mejor está. Ahora son ellos [Mac Allister, Enzo Férnández y De Paul], que están bien, pero antes ha jugado Leandro [Paredes] o Guido [Rodríguez]. Podemos equivocarnos, claro, pero siempre buscamos las mejores alternativas. Y si vemos que bajan el rendimiento y tienen que jugar otros, lo harán éstos. La competencia es sana. La selección tiene esa ventaja: todos vienen con buenas ganas. Normalmente, cuando uno no juega en un club, no le gusta tanto, pero en la selección se la aguanta, por el bien de todos”.

Rodrigo De Paul es un habitué en las convocatorias de Lionel Scaloni y el jugador que más presencias acumula en el ciclo del entrenador. Prensa AFA

“Incluso, hay posiciones en las que tenemos que dejar jugadores afuera, porque no pueden estar todos. Respecto a los mediocampistas, hay muchos chicos jóvenes que empujan desde atrás. Y todos saben que están empujando fuerte. Mientras no tengamos que hacer cambios porque el rendimiento es bueno, no hay drama, pero si tenemos que hacerlos, se los hará”, finalizó el director técnico.

Para el escenario de recambio Scaloni dispone de futbolistas de mucho peso: Giovani Lo Celso (27, Tottenham Hotspur), Leandro Paredes (29, Roma), Guido Rodríguez (29, Betis), Exequiel Palacios (25, Bayer Leverkusen) y Thiago Almada (22, Atlanta United). A partir del trabajo que realiza con Javier Mascherano, entrenador de la selección Sub 23, potencia la presión desde abajo, porque puede medir cómo responden mediocampistas talentosos como Carlos Alcaraz (20, Southampton) y Bruno Zapelli (21, Paranaense) que está en esta convocatoria, mientras tiene en carpeta a Facundo Buonanotte (18, Brighton), Valentín Carboni (18, Monza), Nicolás Paz (19, Real Madrid B) y Federico Redondo (20, Argentinos Juniors).

“Nuestro objetivo es seguir ganando, competir, que nadie se relaje. Siempre respetando un patrón de juego. Podemos ir variando, porque el rival nos estudia. Ahí tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ése es el desafío. Ahora toca Paraguay, después Perú. Es seguir y seguir. Tenemos que ser un equipo con hambre, que quiere seguir creciendo”, prescribe Scaloni. Un deseo que se respalda en un grupo comprometido y sustentado en lo que construyó con Mac Allister, Fernández y De Paul, la fórmula perfecta para proyectar al campeón del mundo.