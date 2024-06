Argentina vs. Perú, por la Copa América 2024: cuándo se juega el partido

Escuchar

La selección argentina, tras la victoria de este martes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Chile 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez que lo depositó en cuartos de final, se volverá a presentar en la Copa América Estados Unidos 2024 el próximo sábado contra Perú en el duelo correspondiente a la tercera y última fecha del grupo A. El cotejo está programado a las 21 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real.

En simultáneo se enfrentarán el combinado trasandino con Canadá, pero en el Exploria Stadium de Orlando, porque se definirá el otro clasificado a cuartos de final. En esa instancia los combinados chocarán contra rivales de la zona B, en la que compiten Venezuela, México, Ecuador y Jamaica.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni ya está clasificado a la próxima etapa porque lidera la tabla de posiciones con seis puntos producto de dos victorias, pero necesitará no perder para asegurarse el primer puesto y no depender de lo que ocurra en el otro cotejo. En ese contexto, es probable que el entrenador resguarde algunas piezas claves (Lionel Messi jugó los 90′ vs. el equipo trasandino a pesar de que manifestó una molestia en su aductor derecho) y le de minutos a futbolistas que todavía no participaron del torneo.

El seleccionado dirigido por el uruguayo Jorge Fossati acumula apenas un punto en la clasificación producto de su parda contra Chile en el debut y afrontará el cotejo contra el campeón del mundo tras la derrota con Canadá 1 a 0. En ese contexto, está obligada a ganar para tener chances de meterse entre los mejores ocho, aunque dependerá también de lo que ocurra en el otro duelo.

El historial entre ambos combinados favorece ampliamente al albiceleste, que acumula 35 victorias en 54 duelos. El elenco incaico sonrió apenas cinco veces y se registraron 14 pardas. La última vez que se vieron las caras fue en octubre del año pasado por las Eliminatorias al Mundial 2026 con alegría para la Argentina como visitante 2 a 0 con un doblete de Lionel Messi.

Lautaro Martínez es el goleador de la selección argentina en la Copa América con dos tantos Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Fixture y resultados del grupo A de la Copa América 2024

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 2-0 Canadá.

Perú 0-0 Chile.

Fecha 2

Chile vs. Argentina.

Perú 0-1 Canadá.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio a las 21 en el Exploria Stadium de Orlando.

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa América 2024, con la selección argentina en el primer puesto Canchallena

Plantel de la selección argentina

Arqueros (3): Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Defensores (11): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Lisandro Martínez.

Mediocampistas (8): Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás González.

Delanteros (7): Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho y Valentín Carboni.

LA NACION