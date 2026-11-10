Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026

Boca ya se consagró Campeón de Liga 2026 al consolidarse como el líder de la Tabla Anual, que suma los puntos obtenidos en las etapas regulares del Clausura y el Apertura. Sin embargo, tiene varias puertas abiertas a distintas posibilidades de levantar más trofeos en lo que resta del año. Uno de ellos es la Copa Argentina, en la que se enfrentará a Banfield en las semifinales de este sábado a las 19 (horario argentino) en Mendoza, con la ilusión de meterse en la pelea por el título que se dirimirá ante Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales.

El xeneize es el máximo ganador de la historia del certamen más federal del país con cuatro títulos (1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020). En cuartos de final eliminó a Racing por 3 a 2, después de estar 2 a 0 en desventaja hasta los 72′, con un hat-trick del ecuatoriano Enner Valencia (Gastón Lodico y Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtieron los goles de la Academia). En tanto, el Taladro, que viene de ganarle a Deportivo Riestra por penales, nunca jugó la final y tiene el objetivo de consolidarse como uno de los dos mejores por primera vez.

Banfield celebra la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar a Riestra por penales Prensa Banfield

Boca vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Semifinales de la Copa Argentina 2026.

Día : Sábado 14 de noviembre.

: Sábado 14 de noviembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. TV : TyC Sports (DGO, Telecentro y Flow).

: TyC Sports (DGO, Telecentro y Flow). Streaming: TyC Sports Play.

El historial entre ambos equipos registra 120 antecedentes oficiales entre el primer partido, disputado en 1911, y el último, que se jugó en 2025. Boca tiene ventaja con 72 victorias contra 24 de Banfield, mientras que empataron en los 24 compromisos restantes. En el antecedente más reciente, por el Torneo Clausura del año pasado, Boca se impuso por 2 a 0 en la Bombonera con goles de los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Así llegaron a las semifinales

Boca Juniors

Primera ronda : 2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy

: 2-0 vs. Gimnasia de Chivilcoy Segunda ronda : 2-0 vs. Sarmiento

: 2-0 vs. Sarmiento Octavos de final : 0-0 (4-3 por penales) vs. Vélez

: 0-0 (4-3 por penales) vs. Vélez Cuartos de final: 3-2 vs. Racing

Banfield

Primera ronda : 3-0 vs. Real Pilar

: 3-0 vs. Real Pilar Segunda ronda : 1-1 (5-4 por penales) vs. San Martín de Tucumán

: 1-1 (5-4 por penales) vs. San Martín de Tucumán Octavos de final : 2-2 (4-3 por penales) vs. Midland

: 2-2 (4-3 por penales) vs. Midland Cuartos de final: 1-1 (7-6 por penales) vs. Deportivo Riestra

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa Argentina 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.