Argentinos le ganó a Sarmiento 3-2 con una joya de Lescano y en un partidazo jugado en “modo Mundial”

Un Argentinos Juniors bastante renovado le ganó a Sarmiento en Junín por 3-2, por la primera fecha del torneo Clausura. El equipo de Facundo Sava venía de quedar eliminado en la Copa Argentina tras perder ante el Boca de Rodolfo Arruabarrena por 2-0, en la cancha de Newell’s, mientras que el Bicho necesitaba una reacción luego de un primer semestre en el que no le salieron las cosas como pretendía. Y allí acertó Nico Diez con las modificaciones. Fue una noche condicionada por la lluvia y el frío, pero entre ambos equipos mantuvieron entretenidos a los hinchas. Hubo cinco goles y el resultado pudo modificarse hasta el último minuto. Un partido en “modo Mundial”, para que los simpatizantes no extrañen la tan entretenida Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidois, México y Canadá.

En la previa, ambos equipos posaron con una bandera argentina que decía: “Gracias selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino”. Y el plantel de Argentinos posó, de manera individual, con una bandera que rezaba: “Las Malvinas son Argentinas”.

"GRACIAS SELECCIÓN POR UNIR Y HACER FELIZ AL PUEBLO ARGENTINO"



El minuto de aplausos en Sarmiento vs. Argentinos para la Selección Argentina



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El equipo de Nico Diez tuvo varias bajas, entre ellas Federico Fattori y Román Riquelme (ambos emigraron a Talleres de Córdoba), Enzo Pérez (se fue a Deportivo Maipu), Leandro Lozano (transferido a Boca) y Lautaro Giacone, que partió a préstamos a Columbus Crew, de la MLS. También rescindió el contrato el centrodelantero Leandro Fernández, por lo que ante Sarmiento quien recuperó ese lugar fue Gonzalo Verón.

En ese sentido, si bien el Bicho mantuvo a Alan Lescano y Nicolás Oroz, quien ganó terreno como volante central fue Lucas Gómez, mediocampista de 22 años. Y quien recuperó su lugar en la zaga con la salida de Riquelme fue Erik Godoy, quien estuvo como segundo central e hizo dupla con Francisco Álvarez (quien está en los planes de Independiente para ser refuerzo en este libro de pases) pero que salió lesionado antes del entretiempo. Los que sorprendieron que arranquen como suplentes fue Hernán López Muñoz y el goleador Tomás Molina. Ya les llegaría su chance.

El plantel de Argentinos Juniors antes de jugar con Sarmiento, con la bandera y la leyenda: "Las Malvinas son Argentinas" Prensa Argentinos Juniors

La primera situación de riesgo fue a los 10 minutos, por un pelotazo largo para la corrida de Marabel y el centro rasante para el remate a la carrera de Magnín entrando como 9. Mejor parado en un campo rápido y condicionado por la lluvia, Gabriel Díaz probó con un tiro libre al arquero de Argentinos que controló en dos tiempos. Incómodo el equipo de Nico Diez, el partido lo controló Sarmiento durante todo el primer tiempo.

Elián Giménez vio la primera amarilla por una falta táctica sobre Facundo Jainikoski, que le empezaba a dar velocidad a un contraataque. Y el segundo amonestado fue Franco Paredes, lateral derecho de Argentinos, por una infracción lejos a Gabriel Díaz. La tercera amarilla la recibió el delantero visitante Morales por una plancha sobre Orihuela. Luis Lobo Medina, uno de los árbitros cuestionados en el fútbol argentino, sacó bien las tres tarjetas, pero recibió críticas desde el banco de Sarmiento por un tiro libre cobrado por una falta de Insaurralde sobre Morales que no existió (uno de los pocos errores de la noche). La amonestación a Francisco Álvarez, por un empujón lejano en campo rival sobre Magnín, dejaba al visitante más condicionado entre el mal juego y las dificultades defensivas. Jainikoski fue el más desequilibrante en la ofensiva del Bicho y el wig le sacó otra amonestación, ahora a Insaurralde, que le hizo un tackle cuando lo desbordaba por la izquierda.

Renzo Orihuela festeja el 2-2 de Sarmiento ante Argentinos, en Junín Prensa Sarmiento de Junín

Junior Marabel rompió el cero con una muy buena definición tras un saque de arco de Iván Arboleda, y -tras una serie de rebotes- recibió una asistencia de Magnín en posición de 10 para que el 9 “ataque el espacio” entre los centrales y defina al palo izquierdo de Cortés. Iban 30 minutos.

A los 37 minutos, Diez tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión de Erik Godoy: ingresó Kevin Coronel como lateral derecho y se corrió Paredes como primer central.

¡¡¡PERO POR FAVOR, PUPI!!! ¡¡PRIMER PARTIDO DEL #TorneoClausura Y TREMENDO GOLAZO DE LESCANO PARA EL 1-1 DE ARGENTINOS VS. SARMIENTO!!



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Dos goles en 12 minutos

Para el arranque del segundo tiempo el DT de Argentinos hizo dos modificaciones más: Tomás Molina y Kevin Guitérrez (volante central exRacing y Defensa y Justicia) en lugar de Iván Morales y Lucas Gómez, respectivamente.

En dos minutos encontró sus frutos Diez porque Lescano anotó un golazo de emboquillada luego de tirar una pared con Molina y el que había iniciado la jugada fue Kevin Gutiérrez, filtrando un pase fuerte y vertical para Lescano. El 10 definió con un gran gesto técnico, cayéndose, y eso descolocó a Arboleda.

Y a los 12 minutos Sebastián Prieto convirtió el 2-1 con un zurdazo tras tomar el rebote de la atajada de Arboleda a un remate de Lescano. Ya era otro partido, al punto que Argentinos recuperó el control del juego con la posesión y Jainikoski tuvo el tercer festejo tras otro pivoteo de Molina, pero su remate se fue desviado.

Magnín aguanta la pelota ante la marca de Godoy; sigue la acción de cerca del árbitro Lobo Medina Prensa Sarmiento de Junín

Sin embargo, de pelota parada, Sarmiento llegó al 2-2: tras un centro de Zabala, de una segunda jugada de córner, llegó el cabezazo de Renzo Orihuela para vencer a un Cortés que había quedado hundido casi dentro de su arco. En defensa del arquero, la lluvia ya era torrencial y era muy díficil calcular por ese envío envenenado desde la izquierda.

Cristian Zabala, de buen partido, le cometió una fuerte infracción a Paredes y por eso vio la amarilla en Sarmiento. Porcel, que había ingresado, fue amonestado por marcar con vehemencia desde atrás a Santamaría, en una salida del lateral derecho local. Luego del empate el partido pasó a ser una moneda al aire.

Lo mejor del partido

A los 39, tras una falta en el bordel del área de Santamaría sobre Molina, Kevin Gutiérrez ejecutó un tiro libre que se fue muy cerca del palo izquierdo de Arboleda. De ambos lados reclamaron un penal que no existió: una mano en el área del Bicho y que la falta del lateral derecho había sido adentro, cosa que no ocurrió. Fue un buen arbitraje de Lobo Medina.

Gol y... expulsión

Y el grito del final lo tuvo Diego Porcel, con una corrida por la izquierda y una definición con cara interna que se le escurrió a Arboleda. Otra floja respuesta del arquero colombiano. Pero el delantero cometió el pecado de sacarse la camiseta para festejar y, como estaba amonestado, fue expulsado por Lobo Medina.

Para mantener el suspenso hasta el final, un cabezazo de Suárez casi le da el 3-3 a Sarmiento, pero se fue por encima del travesaño. En un partido cambiante, Argentinos gritó más fuerte por las modificaciones de Nico Diez y comenzó con el pie derecho en el Clausura.