El sábado pasado, Boca le dio a Argentinos Juniors la mejor noticia de todo este 2026. La Copa Sudamericana ganada por el equipo xeneize en Barranquilla (Colombia) clasificaba al Bicho a la etapa de grupos de la próxima Copa Libertadores e implicaba un ingreso de US$3 millones para el club de La Paternal. Nadie lo festejó. En las redes sociales, las críticas hacia los dirigentes arreciaban.

Futbolistas, staff técnico y los cerca de 400 empleados de la entidad arrastran un atraso salarial de al menos dos meses. El Banco Central informa más de $20 mil millones en cheques rechazados. Y a lo largo de 2026 se generó un déficit operativo mensual de US$1,5 millones. En el Diego Armando Maradona muchos se hacen la misma pregunta: ¿por qué pasó?

Conviene ir por partes. En enero, la fotografía de Argentinos era muy distinta: el equipo se aprestaba a jugar la rueda preliminar de la Copa Libertadores (ante Barcelona, de Ecuador), el club encadenaba ¡diez! balances contables positivos, con cerca de $14 mil millones de ganancia en los últimos dos años, y había liquidez de sobra: los bancos le permitían un descubierto de $10 mil millones y estaba acordado un fideicomiso con el banco Comafi por otros $8 mil millones. Faltaba -pequeño gran detalle- que la pelota entrara.

“Armamos el equipo más caro de la historia de Argentinos Juniors”, dicen en el club ante la consulta por la apuesta deportiva para esta temporada. Un dato: los tres futbolistas mejor pagos del plantel suman cerca de US$2 millones al año. Y todo el fútbol -52 contratos- implica una inversión cercana a los US$10 millones. Por más que en el presupuesto los números no cerraran, cerca del presidente Cristian Malaspina estaban convencidos de que cualquier desfase se compensaría con la venta de uno, dos o hasta tres jugadores. Sin embargo, la suerte se torció mucho más temprano de lo esperado...

Malaspina, presidente del Bicho, secretario general de la AFA y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, quedó envuelto en la causa por supuesta apropiación indebida de tributos que el juez Diego Amarante le inició a la cúpula de la casa madre del fútbol argentino. Esa investigación judicial, sumada a dos préstamos por $200 y $400 millones que el club había tomado con Sur Finanzas -del hoy apresado Ariel Vallejo- hicieron que el fideicomiso bancario se esfumara. Y que el descubierto de $10 mil millones -“Argentinos siempre fue un excelente pagador”, se ufanan en La Paternal- también desapareciera. Conclusión: de un día para el otro la realidad económica se modificó por completo.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

Para colmo, el equipo dirigido por Nicolás Diez quedó eliminado por penales ante Barcelona y se quedó sin Libertadores. Y sin unos US$3,6 millones en premios que le hubieran venido bárbaro a su tesorería. Recién corría el mes de febrero, pero en La Paternal ya sabían que deberían apelar al mercado de pases de invierno para emparejar -un poco, al menos- los números. El club ya perdía más de un millón de dólares por mes y comenzaban los atrasos salariales. “Nunca tuvimos ingresos suficientes para cubrir todos los gastos previstos”, reconocen en La Paternal ante la consulta de LA NACION. Y agregan: “El problema no es económico, sino financiero”.

En junio, entonces, comenzó el desguace. Que continuó hasta agosto. Argentinos vendió al defensor Román Riquelme y al mediocampista Federico Fattori a Talleres, de Córdoba. El lateral derecho uruguayo Leandro Lozano pasó a Boca. El mediocampista central Ariel Gamarra emigró a Cerro Porteño, de Paraguay. Y el protagonista de la transferencia top fue Alan “Pipa” Lescano: el Bicho, que tenía el 50% del pase, le compró la otra mitad a Gimnasia (La Plata) en US$1,916 millones, según consta en el último balance del club tripero. Lo hizo porque tenía una oferta muy superior de Vasco Da Gama: US$7,5 millones como monto fijo y otro millón y medio por objetivos. En La Paternal recibieron el dinero desde Brasil, pero... no pagaron lo acordado.

Vasco acerta a contratação do meia Lescano! 💢🇦🇷



O argentino de 24 anos assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2029.



Confira mais detalhes no Site Oficial. 💻

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¿La razón? Argentinos compró la mitad de Lescano el 28 de agosto. En el Bicho ya sabían que los números no cerraban por ningún lado, y que había que atender otros gastos corrientes más urgentes antes de pagarle a Gimnasia. Pero surgió un problema: el contrato firmado con el Lobo establecía que si Argentinos vendía al futbolista a un tercer club (Vasco, en este caso) tenía cinco días corridos para pagar los casi dos millones de dólares que había acordado con Gimnasia. Nunca lo hizo.

Según pudo reconstruir LA NACION, el Lobo recibió hasta acá unos $1000 millones por Lescano: $300 millones desde La Paternal y otros $700 millones en adelantos de televisión del Bicho que entregó la AFA. Y le quedan por cobrar $2.113.500.000 a la cotización actual del dólar. El Lobo interpuso el pasado 27 de octubre un reclamo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) de la AFA, que corrió vista a Argentinos para que emitiera su descargo. El Bicho aún no contestó. “No vamos a ver el dinero por los próximos tres o cuatro meses”, se resignan en La Plata. Los nombres de los secretarios jurídicos de la CNRD no invitan al optimismo: uno es Pablo Bianchini, histórico dirigente de Platense, muy cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Otro es Ricardo Cichero (Colegiales), que también cultiva una fluida relación con la cúpula de la AFA.

“El club factura dos veces al año: en los mercados de pases. Pagamos créditos con la venta de jugadores”, explican en la comisión directiva de Argentinos. La deuda -corroborada- con Gimnasia permite pensar que la transferencia de futbolistas no alcanzó para sanear las cuentas. El “caso Lescano” se repetirá en unas semanas con otro integrante del plantel profesional: Hernán López Muñoz. El sobrino nieto de Diego Armando Maradona fue comprado por el Bicho en US$1,6 millones a San José Earthquakes, de la MLS (“Pueden contar que la opción era de US$4,5 millones y nosotros la bajamos. Y que recién se empezará a pagar en febrero de 2027″, recuerdan en La Paternal) y es uno de los futbolistas a vender. Como con Lescano, Argentinos lo hará caja. Otro candidato a emigrar para equilibrar los números es el defensor Francisco Álvarez.

Hernán López Muñoz, de Argentinos Juniors @hernilopez00

“Tenemos un activo de US$60 millones según Transfermarkt. Y eso que el portal siempre cotiza a la baja”, dijo el viernes pasado el presidente Malaspina en una reunión informativa ante un grupo de 500 socios. Ese “activo” son los 52 futbolistas que integran el plantel profesional. Los atrasos con el plantel y los empleados sumados al rojo de las cuentas harán que los clubes interesados ofrezcan a la baja. Y el dinero recaudado por las ventas sea menor al esperado. “Todos los jugadores son nuestros. El año que viene el equipo seguirá siendo competitivo”, prometen cerca del presidente.

En dos horas de reunión, Malaspina (¿coacheado por los mismos que entrenaron a Claudio “Chiqui” Tapia para su entrevista con Tomás Rebord en América 24?) respondió con puntillosidad a las preguntas de los socios. Y mostró varias planillas con los números actuales del club de La Paternal. Un dron siguió las alternativas de la charla, reflejada en las redes sociales del club: no hubo cámaras y tampoco se podía sacar fotos. “¿“¿Por qué no hacemos una cena y cobramos 800 mil pesos por tarjeta?”, propuso una asociada en el afán de recaudar fondos. El presidente del Bicho también dijo que en los próximos días ingresará dinero. Se habló de la venta de José “Tucu” Herrera a Brasil (US$900 mil), y que Instituto efectivizaría la opción por Leonel Mosevich (US$350 mil por el 50%). “Voy a pagar los sueldos”, insistió Malaspina.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, durante su charla con los socios del club y acompañado por otros integrantes de la comisión directiva @AAAJoficial

Hasta que surgió el tema del pedido de quiebra de Inversiones Cuyanas, una sociedad de bolsa dedicada al asesoramiento financiero, por una deuda de $3.500 millones. “Son las 18. Hasta este momento, nadie nos pidió la quiebra”, se escuchó en la platea “Bichi” Borghi del Diego Armando Maradona. Y hubo risas. Nerviosas, pero risas al fin.

Lo cierto es que el pedido de quiebra sí ingresó en la Justicia y que sólo resta que el juez interviniente lo autorice. Sin embargo, en el club ponen paños fríos y aseguran que la situación está controlada: “Llegamos a un acuerdo para refinanciar y pusimos como garantía los premios por la Copa Libertadores 2027. Unos $2500 millones”, respondieron en La Paternal ante la consulta de LA NACION.

¿Y los atrasos con futbolistas y empleados? “Estamos negociando con un fondo de afuera. Pero vamos a vender por US$ 10-12 millones y acomodamos todo. Los empleados van a tener prioridad”, prometen en el club. Cerca del presidente recuerdan que el propio Malaspina es el garante de los alquileres de las viviendas de varios futbolistas del plantel. Francisco Álvarez, un defensor central que colecciona ya varias temporadas en un muy buen nivel, fue el vocero de las quejas tras caer con Independiente en los octavos de final del Clausura: “La verdad es que estuvimos solos, no nos acompañaron”, expresó en una entrevista con ESPN. Y amplió: “Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre lo mismo, de preocupaciones. Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles”.

“HAY CHICOS QUE NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. HEMOS JUNTADO DE NUESTRO BOLSILLO para el staff y los más chicos”.



Francisco Álvarez, de Argentinos. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/EKtgVRZ4Yg — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2026

Luego de la eliminación del Clausura, y antes de quedar licenciado por unos días, el plantel habló con el presidente Malaspina. Según trascendió, algunos de los futbolistas habrían pedido disculpas por sus declaraciones. En la comisión directiva del club entienden el enojo de algunos futbolistas por los atrasos salariales, aunque también son conscientes de que algún representante podría querer forzar una salida de los jugadores. “Malaspina se juntó dos veces con los futbolistas. Les explicó la situación. Este nivel de enojo no se entiende”, dijeron cerca del máximo dirigente del club.

La radiografía económica de Argentinos Juniors habla de 1055 cheques rechazados por un importe total de $20.843.479.335,31 según el Banco Central. En el club dicen que “500 de esos documentos ya fueron levantados”. Y líneas de crédito con bancos y empresas (entre ellas, Mercado Libre) por $15 mil millones. En este caso, sin atrasos y en situación normal.

#AAAJ - Les mando el render de los palcos desde la calle; que les parece ?

En mayo-junio empezaríamos la obra de San Blas



Malaspa Cumple pic.twitter.com/vMZJbqGLsm — Cristian Malaspina (@MalaspinaC) December 30, 2021

Argentinos Juniors se jacta de ser el “semillero del mundo”. Ese vergel de futbolistas le permitió vender jugadores por US$124 millones en la última década y así transformar las pérdidas operativas en números positivos. En el medio, construyó un centro de alto rendimiento (el CEFFA, Centro de Entrenamiento y Formación del Fútbol Amateur) y está levantando la tribuna de la calle San Blas, que ya lleva media docena de simulaciones electrónicas y que algunos bautizaron como “el maxikiosco” por la cantidad de amenities que iba a tener. “Les mando el render de los palcos de la calle, ¿qué les parece? En mayo-junio empezaríamos la obra de San Blas", escribió el presidente Malaspina el 30 de diciembre de 2021. Su remate: “Malaspa cumple”. La construcción aún no se terminó.