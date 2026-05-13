Argentinos Juniors vs. Huracán, en vivo, por el Torneo Apertura

Argentinos Juniors recibe a Huracán por los cuartos de final del Torneo Apertura en un partido que es dirigido por Fernando Echenique y está 0-0 en el primer tiempo. En caso de igualdad en los 90 minutos habrá una prórroga de 30 y, si persiste la igualdad, se definirá con la ejecución de penales. Al vencedor lo espera Belgrano, de Córdoba, que en el primer turno de este martes superó por 2-0 a Unión, de Santa Fe.

En el inicio es un juego de estudio. Las primeras aproximaciones a las áreas fueron sin generar peligro. Un duelo cortado y áspero, con muchas faltas y protestas. Tanto que un auxiliar del DT Diego Martínez fue expulsado a los 15 minutos, por excederse en un reclamo.

El primer remate al arco válido llegó a la media hora. Fue el primer intento del Globo, en los pies del ecuatoriano Jordy Caicedo, que buscó un palo y encontró alerta al chileno Brayan Cortés para controlar la pelota en dos tiempos, tras una volada poco ortodoxa.

Facundo Kalinger lucha por la pelota con Leandro Lozano en el primer tiempo entre Argentinos y Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

El Bichito accedió a esta instancia tras dejar en el camino el sábado por 2-0 a Lanús, también en su cancha, y el Globo lo hizo gracias a su triunfo en la prórroga por 3-2 sobre Boca ese mismo día, en la Bombonera.

Dado que ambos conjuntos compartieron el grupo B, ya se enfrentaron esta temporada, el 27 de abril. Argentinos se impuso por 2-1 como visitante con goles anotados por Tomás Molina e Iván Morales, mientras que Facundo Waller descontó para Huracán.