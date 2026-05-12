Antes el Arsenal, ahora PSG: el gigante francés sigue los pasos de Julián Alvarez

Julián Alvarez está en el centro de la escena del mercado de pases europeo. Según un medio especializado francés, París Saint-Germain decidió avanzar formalmente por el delantero de Atlético de Madrid y una de las figuras de la selección argentina.

El club francés, que busca reforzar su ataque, tiene a Luis Enrique como principal impulsor de la operación. Lo que abre otra situación inesperada: PSG se suma a Arsenal (ambos finalistas de la Champions) como los grandes protagonistas europeos que buscan al cordobés.

Según informó Actufoot, un medio francés, el entrenador español considera al cordobés como su prioridad, inclusive tiene una fuerte admiración por el delantero surgido en River. Desde París ya habrían acercado una propuesta salarial cercana a los 10 millones de euros anuales para intentar seducir al atacante.

Julián Alvarez tuvo una buena temporada en Atlético de Madrid, aunque sin títulos Manu Fernández - AP

En la capital francesa entienden que el perfil del campeón del mundo es el indicado en el esquema del técnico asturiano, según los especialistas, el mejor del mundo. La rotación puede ser clave en un equipo ambicioso, que tiene a figuras como Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

Además del interés del PSG, otros pesos pesados de Europa siguen de cerca la situación. Arsenal (sobre todo) y Barcelona también consultaron condiciones por el futbolista, algo que hasta Diego Simeone reconoció públicamente. “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”, explicó el DT argentino, que no sabe si seguirá el año próximo en el club madrileño.

El atacante lleva 20 goles y nueve asistencias en 49 encuentros con la camiseta rojiblanca durante la campaña. Según publicó Mundo Deportivo, el Atlético pretende alrededor de 100 millones de euros para negociar una salida, aunque desde Sky Sports sostienen que la cifra podría trepar hasta los 150 millones.

Julián Alvarez, en un partido contra PSG durante el Mundial de Clubes Jae Hong - AP

En Francia analizan variantes para abaratar la operación. PSG estudia incluir futbolistas en la negociación, como el caso de Gonçalo Ramos. Sin embargo, en Madrid mantienen firme la postura: el delantero tiene vínculo hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Mientras tanto, Paris Saint-Germain se convirtió casi en campeón de la Ligue 1 debido a la victoria por 1 a 0 ante el Brest, ocurrida este domingo en el Parque de los Príncipes, en la 33ª y penúltima jornada de la temporada 2025-2026.

El equipo de la capital lidera con seis puntos de ventaja sobre su escolta, el Lens, al que visita este miércoles en el estadio Bollaert en un partido que está pendiente desde el pasado mes. Después de ese duelo, los dos equipos jugarán la última jornada: PSG visitará al París FC en un derbi de la capital y el Lens jugará también fuera de casa, en su caso en Lyon.

En cualquier caso, el PSG es prácticamente campeón ya que a esas seis unidades de margen añade una diferencia de goles ampliamente favorable respecto a su rival (+44 contra +29). “Somos ya campeones, al 99,9%”, celebró el entrenador Luis Enrique.

Luis Enrique, un DT ganador Martin Meissner - AP

“El Lens ha tenido un nivel increíble, lo puso muy difícil esta temporada”, concedió el técnico español.

Hace algunas semanas, el propio Julián se refirió a los rumores sobre su futuro. ”¿Si voy a estar acá la temporada que viene? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no. Estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido. No tengo nada que decir, salvo que soy feliz aquí. En las redes se habla mucho, pero cualquiera puede publicar lo que piensa o cree, y la cosa no para de crecer. Yo nunca dije nada", expresó.

A la sombra de PSG, Arsenal tiene un plan. Según informes internos del club londinense, la operación requeriría una inversión superior a los 100 millones de euros para desplazar el interés de otros gigantes como el PSG y hasta Real Madrid.

Contra el Arsenal, en las semifinales de la Champions League Jose Breton - AP

El interés de los “Gunners” responde al alto rendimiento del cordobés en esta temporada. Existe “un informe confidencial”, que sigue los pasos de Julián. Mucho tiene que ver Gabriel Heinze, integrante del cuerpo técnico de Arsenal.

Desde enero, el equipo técnico de Mikel Arteta recolecta datos sobre el historial de lesiones, parámetros fisiológicos y productividad del crack de Calchín. El análisis determinó que el delantero se inserta sin obstáculos en los requisitos deportivos buscados para el ataque inglés, a punto de consagrarse en la Premier League luego de 22 años.