La prelista del Mundial: las decisiones de Scaloni que empiezan a perfilar los 26 definitivos

Pasaron 40 días desde que Lionel Scaloni dijo públicamente tener “bastante clara” la lista de 26 futbolistas para el Mundial, aunque reconoció que estaba “pasado” y que debía “ir descartando en base a rendimientos”. Mientras la selección se preparaba para los amistosos frente a Mauritania y Zambia en la Bombonera, el técnico ya había elevado a la AFA la nómina de 55 reservados que recién se conoció este lunes. Allí ratificó algunas certezas, como la presencia de Lionel Messi, e incluyó varias sorpresas: jugadores del medio local y otros que parecían tener un lugar asegurado en la nómina preliminar y finalmente quedaron afuera.

No todos tienen chances reales de subirse al avión, aunque todavía quedan puestos abiertos en sectores donde empiezan a surgir nuevas alternativas. Entre los futbolistas que forman la base del ciclo no hay demasiadas novedades: están todos, y algunos más. Además de Messi, cuya presencia es apenas una cuestión de formalidades, aparecen titulares como Cristian Romero y Nahuel Molina, que llegarán recuperándose de lesiones y con lo justo desde lo físico, y también Gianluca Prestianni, pese a que todavía debe cumplir dos fechas de suspensión y, si queda confirmado, se perdería el debut ante Argelia, el 16 de junio, en Kansas.

Messi volvió a completar los 90 minutos con Inter Miami, donde otra vez fue determinante

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Santiago Beltrán, de gran presente en River y ya citado como sparring en octubre de 2025. El arquero de 24 años integra un grupo de cinco junto a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso -los que tienen el boleto prácticamente asegurado-, además de Facundo Cambeses y Walter Benítez, que perdió terreno desde su llegada a Crystal Palace.

La lesión muscular de Nahuel Molina, que estará tres semanas afuera, también le dio mayor peso a la presencia de Agustín Giay y Nicolás Capaldo. El exBoca, hoy en Hamburgo, hacía tiempo figuraba en la órbita del cuerpo técnico, pero distintas lesiones le habían impedido ser citado. Su polifuncionalidad -puede jugar como lateral, volante, carrilero o líbero, como en sus últimas presentaciones- lo deja bien parado de cara al futuro, aunque todavía parece un escalón por debajo de quienes integrarían la lista definitiva. Giay, por su parte, ya sumó minutos frente a Mauritania y emerge como una opción más natural en el puesto de marcador de punta, donde, en caso de faltar Molina, todos los caminos conducen a Gonzalo Montiel, el principal relevo que maneja Scaloni para esa posición.

Nicolás Capaldo, hoy en Hamburgo, puede desempeñarse en distintas posiciones de la defensa y el mediocampo. Prensa Hamburgo

En defensa, el gran interrogante pasa por el quinto marcador central. Ese último lugar se lo disputan Marcos Senesi y Facundo Medina, aunque Kevin Mac Allister, que jugó por única vez ante Angola, en noviembre de 2025, también es parte de la prelista. La otra duda está en el lateral izquierdo: Marcos Acuña recuperó espacio gracias a su nivel en River y Gabriel Rojas asoma como variante, mientras que Valentín Barco ofrece la ventaja de poder desempeñarse en distintos sectores de la cancha. Entre las caras nuevas se suman Lautaro Di Lollo y Zaid Romero, aunque hoy corren desde atrás y más vinculados a una apuesta a futuro que a posibilidades concretas de integrar la lista final.

En la mitad de la cancha es donde más competencia hay y Scaloni tiene menos interrogantes. En principio habría un solo lugar disponible, con Giovani Lo Celso, Franco Mastantuono, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni como principales candidatos. Más atrás quedan Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Milton Delgado y Tomás Aranda, aunque ninguno parece tener posibilidades concretas de meterse entre los 26.

Franco Mastantuono perdió terreno en Real Madrid y su presencia en el Mundial quedó en duda. Pedro Castillo - Real Madrid

También sorprendió la presencia de Germán Pezzella y Guido Rodríguez, dos campeones del mundo que habían perdido terreno en la recta final del ciclo. El defensor de River había mantenido cierta continuidad hasta marzo de 2025, mientras que el volante de Valencia no era convocado desde septiembre de 2024. Scaloni, de todos modos, decidió mantenerlos dentro de una lista amplia, probablemente valorando su experiencia en contextos de alta exigencia. Otros integrantes del plantel campeón en Qatar, en cambio, ni siquiera fueron incluidos: además de Franco Armani y Ángel Di María, ya retirados de la selección, tampoco están Juan Foyth, aún recuperándose de una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo; Alejandro Gómez, relegado desde hace tiempo por diferencias internas con el grupo; Paulo Dybala, de Roma; y Ángel Correa, actualmente en Tigres.

Arriba, en cambio, todo está mucho más claro. José Manuel López aparece como tercera alternativa de centrodelantero, más allá de que en la prelista también aparecen Santiago Castro, Mateo Pellegrino y, con otras características, Claudio Echeverri y Alejandro Garnacho.

José Manuel López suma cinco goles en 15 partidos en el Brasileirao y aparece casi como una fija en el ataque. Andre Penner - AP

La lista final deberá ser presentada antes del 30 de mayo y solo podrá modificarse en caso de fuerza mayor, aunque los hipotéticos reemplazantes saldrán de estos 55 nombres. A partir de ahora, empieza la etapa más difícil: la de elegir quiénes estarán en el Mundial y quiénes lo verán desde afuera.