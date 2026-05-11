Neymar fue citado a la selección tras más de dos años y medio y en Brasil las opiniones están divididas

Hace más de dos años y medio que no integra la selección de Brasil, desde que el 18 de octubre de 2023 sufrió la rotura de ligamentos y los meniscos de la rodilla izquierda ante Uruguay en el Centenario, por las eliminatorias. Por entonces, Neymar había cerrado una década en el fútbol europeo, entre Barcelona y Paris Saint Germain, para incorporarse a Al Hilal, de Arabia Saudita. Vino la operación, una larga recuperación, el regreso a Santos, una seguidilla de lesiones musculares y otra intervención quirúrgica que le quitaron continuidad y solo dejaron espacio para que su talento se viera con cuentagotas. En febrero cumplió 34 años.

El goleador histórico de la selección (79 en 128 presencias) nunca más volvió a contar para los entrenadores. Mano Menezes, Fernando Diniz, Dorival Junior y Carlo Ancelotti no lo convocaron, pero ahora al delantero se le abrió una puerta para estar en el Mundial 2026. El director técnico italiano lo incluyó en la lista de 55 apellidos, de la que saldrán los 23 definitivos.

Neymar es retirado en camilla tras sufrir la rotura de ligamentos de una rodilla en el Centenario, en su último partido en la selección Matilde Campodonico - AP

“Si Neymar está al 100 por ciento, obviamente que puede llegar la Copa del Mundo. Si en esta última convocatoria no está es porque no lo veo al 100 por ciento. Neymar tiene que seguir trabajando y jugando, mostrar sus cualidades y una buena condición física”, respondió Ancelotti antes de los amistosos de fines de marzo de este año.

Neymar disputó el último domingo 79 minutos y marcó un gol en el 2-0 a Bragantino. A mediados de diciembre de 2025 se sometió a una artroscopia en los meniscos de la rodilla izquierda que le demandó dos meses de recuperación y le hizo perder diez partidos.

En el ambiente futbolístico brasileño no hay unanimidad sobre la conveniencia de que Neymar vaya al Mundial. Hay una grieta. Parte de la prensa y algunos hinchas señalan que sus mejores días quedaron atrás, que físicamente da ventajas. El mayor respaldo lo recibe de exfutbolistas y algunos en actividad. Para Ronaldinho Gaúcho, Neymar es el mejor de todos, no puede faltar porque puede desnivelar por sí solo un partido. Hace unos días, Casemiro, uno de los capitanes junto a Marquinhos, se mostró a favor de la convocatoria de Neymar y postergó a Endrick, a quien ve demasiado joven todavía.

Lionel Messi también opinó, aunque aclaró que lo hace desde el afecto que le tiene a su excompañero en Barcelona y Paris Saint Germain: “No puedo ser objetivo, Neymar es un amigo. Me encantaría que esté en el Mundial y le pasen un montón de cosas lindas porque se lo merece. En los Mundiales queremos que jueguen los mejores y Ney, esté como esté, siempre será uno de ellos”.

Neymar, con la camiseta de Santos, y Ancelotti, protagonistas de una historia con final abierto AFP / Getty Images

Exfutbolistas consideran que Neymar es una de las pocas individualidades capaces de absorber la presión que carga un equipo que hace rato no satisface las expectativas de los hinchas. Repiten que a Neymar no le pesa la camiseta, algo que todavía no pudo demostrar Vinicius, que era el señalado como el sucesor para liderar la ofensiva.

Desde la eliminación por penales ante Croacia en el Mundial 2022, la canarinha transitó entre cambios de entrenadores, juego irregular y resultados poco alentadores; en uno de los recientes amistosos fue claramente superada por Francia. En las eliminatorias terminó en el quinto puesto, a 10 puntos de la Argentina, que venció en los dos partidos, con un 4-1 en el Monumental que le costó el cargo a Dorival Junior.

Entre los 15 delanteros de la lista figura Estevão, una de las grandes promesas que está en duda para el Mundial por la rotura del bíceps femoral derecho que sufrió el 22 de abril, en un partido de Chelsea ante Manchester United. Comenzó el proceso de rehabilitación en Palmeiras, su club de origen, y antes del final de la temporada regresará a Chelsea para evaluar su evolución.

Ya está descartado Rodrygo (Real Madrid), en recuperación de una grave lesión. Entre los atacantes también aparece Pedro (Flamengo), que nunca fue citado por Ancelotti, que también llamó por primera vez a Murilo, zaguero central de Nottingham Forest.

Dentro de una semana, el 18 de mayo, se develará la incógnita con el anuncio definitivo de los 23 del plantel. Y otra vez Neymar volverá a encabezar la noticia, por si queda adentro o afuera.

La lista de 55 apellidos