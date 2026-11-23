La eliminación ante Independiente por los octavos de final del Torneo Clausura dejó al descubierto una preocupación mucho más profunda en Argentinos Juniors. Más allá del resultado deportivo, Francisco Álvarez describió el complejo escenario económico que atraviesa la institución, habló de atrasos salariales, cuestionó a los dirigentes y reveló que los propios jugadores debieron colaborar económicamente para asistir a integrantes del plantel y trabajadores del club.

El defensor de 26 años puso el foco en una situación que, según contó, impacta de lleno en la vida cotidiana de quienes forman parte de Argentinos. “Hoy el partido queda en segundo plano. La verdad que estuvimos solos, no nos acompañaron”, expresó en una entrevista con ESPN. Y amplió: “Se hace muy difícil convivir con eso, hablando siempre lo mismo, de preocupaciones. Ya bastante tenemos con las presiones de que dependemos de darle alegrías a la gente y rendir los fines de semana. A eso se suman preocupaciones que son difíciles”.

“HAY CHICOS QUE NO PUEDEN PAGAR EL ALQUILER. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. HEMOS JUNTADO DE NUESTRO BOLSILLO para el staff y los más chicos”.



Francisco Álvarez, de Argentinos. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/EKtgVRZ4Yg — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2026

Álvarez relató que la falta de pagos alcanza tanto a futbolistas como a empleados de la institución. Luego profundizó sobre el escenario que se vive puertas adentro: “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler, lo mismo gente del staff. Te da cosa pedirle algo, hablás con ellos y casi que se largan a llorar. El clima en el vestuario es incómodo también”.

En ese contexto, explicó que los jugadores decidieron organizarse para brindar ayuda económica a quienes atraviesan mayores dificultades. “Tenemos un resto [de dinero], hemos juntado de nuestro bolsillo para darle al staff. Hace poquito le dimos a los más chicos”, señaló.

Argentinos Juniors atraviesa una crisis económica: el presidente Cristian Malaspina les habló a los socios sobre el duro estado de situación FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Las críticas del defensor también apuntaron contra la conducción del club. “Nos mienten. Un día te dicen que va a llegar esa plata y no aparece”, sostuvo. Y redobló el cuestionamiento: “Es incómodo, Minimizan todo. Da bronca, ni siquiera vienen a decirnos a nosotros, ‘Che, perdón’”. Consultado sobre si existía alguna promesa para regularizar la situación, respondió: “No, no. Todavía no hay nada. Y mejor así, porque lo que dicen no se cumple”.

Las declaraciones del futbolista llegaron después de que el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, reconociera públicamente una deuda salarial correspondiente a los meses de septiembre y octubre. Además, en una reunión con socios admitió un déficit operativo y una deuda global cercana a los 20 millones de dólares, aunque negó la existencia de un pedido de quiebra y aseguró que el club trabajaba para normalizar los pagos.

El equipo de Argentinos que el último sábado quedó eliminado ante Independiente en La Paternal, por los octavos de final del Clausura Foto: FOTOBAIRES FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

A los problemas salariales se agrega un conflicto con Gimnasia y Esgrima La Plata por la transferencia de Alan Lescano. El club platense reclamó ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA una deuda cercana a los 2,6 millones de dólares vinculada a la compra del segundo 50% de los derechos económicos del mediocampista. La situación derivó además en una inhibición para Argentinos durante los próximos tres mercados de pases, aunque Malaspina sostuvo que la obligación ya fue cancelada.

El malestar dentro del plantel también quedó reflejado en las redes sociales. Tras el cierre de la temporada, Hernán López Muñoz publicó un mensaje en el que apuntó indirectamente contra la dirigencia por la situación que atraviesa el grupo. “Muchos hablan de resultados, pero pocos saben todo lo que hubo detrás. A pesar de todo, este grupo siempre dio la cara y estuvo a la altura”, escribió. En la misma línea, agregó que el plantel sostuvo su compromiso incluso en un contexto adverso y marcado por incumplimientos.

Hernán López Muñoz se sumó a las críticas de Francisco Alvarez @hernilopez00

Las palabras de López Muñoz se sumaron a las de Sebastián Prieto, quien también expresó su descontento. “Primero que nada quiero pedirle disculpas a la gente del Bicho. Quiero decir que este grupo dejó todo por lograr los objetivos en común que teníamos. Seguimos estando, seguimos cumpliendo y seguimos poniendo el pecho... aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado”, escribió.

Entre las dificultades económicas, las deudas acumuladas y las denuncias públicas de los futbolistas, el panorama en Argentinos Juniors quedó expuesto como uno de los más delicados del fútbol argentino. Y fue Francisco Álvarez quien sintetizó el clima que atraviesa el vestuario con una frase que resonó más allá de La Paternal: “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler”.