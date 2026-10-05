Argentinos no se baja: la pegada de Kevin Gutiérrez, el penal atajado por Siri y el insólito gol errado por Dómina

Argentinos Juniors consiguió un triunfo importante (y sufrido al mismo tiempo) ante Tigre. Le ganó 2-1, en La Paternal, por la 11° fecha del torneo Clausura, y así retomó la punta del Grupo B con 21 unidades, además de meterle presión a Independiente Rivadavia (el líder de la Tabla Anual) con 50 puntos, igualando la línea de Boca y quedando a dos del equipo de Alfredo Berti. Los goles del vencedor los marcaron Kevin Gutiérrez y Gonzalo Verón, mientras que el arquero Gonzalo Siri le desvió un penal a Jabes Saralegui. Para el Matador, descontó Jerónimo Dómina con un golazo, que antes había errado un mano a mano insólito.

“Estoy contento. El arquero suplente está para esto. Brayan (Cortés) está con la selección, él es un gran arquero y estoy contento de haber ayudado al equipo. Es mi trabajo”, dijo Gonzalo Siri, que sorprendió cuando desde el campo de juego le preguntaron por el penal atajado, si había estudiado a Saralegui y por eso se había quedado parado en el medio: “¿La verdad? Lo hablé con mi psicólogo en la semana. Le dije que intuía que iba a patear al medio. Un arquero que no ataja hace mucho siempre suele tirarse, así que... Lo hablé con mi psicólogo. Me quedé. Mi psicólogo me dio el okey, así que fui para adelante".

¡OYE SIRI, ESTUPENDAS ATAJADAS! Gonzalo Siri adivinó las intenciones de Jabes Saralegui, le tapó el penal ¡y también el rebote para que Argentinos mantenga la ventaja vs. Tigre!



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Fiel a su estilo, Nicolás Diez armó un equipo muy ofensivo, con una línea de fondo delante de Siri con Paredes, Mendoza, Alvarez y Prieto; Kevin Gutiérrez como volante central; y por delante, todos al ataque: López Muñoz, Nicolás Oroz y Matías Giménez se ubicaron como nexos del doble 9 compuesto por Tomás Molina y Gastón Verón.

Y el Bicho abrió el marcador de entrada, a los 6 minutos, con un derechazo violento de Kevin Gutiérrez desde afuera del área, tras un pase atrás de Matías Giménez, que sorprendió a Zenobio: la pelota se metió junto al primer palo. Lógicamente el local no había tenido tiempo para hacer méritos para ponerse en ventaja, pero en el primer remate al arco festejó por intermedio del volante surgido de las inferiores de Racing.

¡QUÉ DERECHAZO, FACHA! Kevin Gutierrez recibió tras un buen juego colectivo y marcó un GOLAZO para el 1-0 de Argentinos sobre Tigre.



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Tigre tuvo una chance muy clara a los 34 minutos, con un remate de Santiago López que tras desviarla el arquero Gonzalo Siri dio en el palo derecho, pero la situación irrepetible estuvo en los pies de Jerónimo Dómina, que corrió en soledad desde la mitad de la cancha tras recibir una muy buena asistencia de Santi López y definió desviado sobre el palo izquierdo del arquero. Antes, a los 20 minutos, Francisco Alvarez había salvado en un gran cruce defensivo el gol de Santiago González.

Y el Bicho no perdonó: a los 41 minutos, un centro desde la izquierda de Sebastián Prieto al punto penal fue cabeceado de manera extraordinaria por Gastón Verón para ubicar la pelota junto al ángulo superior derecho de Felipe Zenobio.

Tigre no bajó los brazos ni siquiera luego del 0-2: tuvo dos posibilidades en una, con un cabezazo de Federico Alvarez que dio en el travesaño y en el rebote un derechazo de Russo lo desvió Siri, pero el árbitro Andrés Gariano fue llamado por el VAR porque hubo penal de López Muños sobre Federico Alvarez, en su afán por evitar que su rival cabecee. Buena reacción del equipo arbitral, más allá de que Nico Diez se agarró la cabeza.

Se hizo cargo de la responsabilidad Jabes Saralegui. El mediocampista surgido de las inferiores de Boca lo pateó muy mal, al medio y débil, y encima en el rebote del cabezazo le apuntó a donde estaba ubicado Siri. Dabove no podía creer la mala puntería de sus futbolistas. Siri tuvo una oportunidad de destacarse gracias a que el arquero titular, Brayan Cortés, fue convocado por Chile por la fecha FIFA.

El festejo de Kevin Gutiérrez con el lateral Sebastián Prieto Prensa Argentinos

En el segundo tiempo Argentinos pasó a tener una postura más cautelosa y a los 12 minutos Tigre lo aprovechó: tras una gran jugada de Saralegui, la pelota le quedó a Jerónimo Dómina, que controló sobre la derecha y cruzó un fuerte remate que se metió en el ángulo superior derecho de Siri. Golazo, una forma de redimirse del tanto errado en la primera etapa.

Algo curioso: luego de esa acción, Dabove reemplazó a Saralegui: ingresó Ignacio Peluffo. Seguramente el DT había tomado la decisión antes de que el exBoca resuelva de esa manera, pero quizás le faltó tacto para modificar sobre la marcha, aprovechando lo hecho por Saralegui.

Pero Tigre pasó a tener la posesión casi en exclusividad. Si Argentinos había cambiado la postura en el inicio de la segunda etapa, se profundizó luego del descuento de Dómina. El ingreso de Facundo Carrizo por Matías Giménez potenció esa tendencia. Por eso los hinchas locales empezaron a mostrar su descontento con la actitud del equipo con el “Movete Bicho, movete”. Y Peluffo casi le da la razón a Dabove con un remate que dio en el travesaño y que puso ser el 2-2 del Matador luego de un lateral-centro desde la izquierda lanzado por Federico Alvarez. Oroz vio la tarjeta amarilla por una falta fuerte sobre Peluffo.

Lo mejor del partido

Nico Diez intentó con dos modificaciones: ingresaron Facundo Jainikoski y Diego Porcel -que suele tener el arco entre ceja y ceja- por López Muñoz y Verón, respectivamente.

Tigre merecía el empate, sobre todo también por el esfuerzo incansable de Santi López, que fue peligroso en ataque y también corrió varios kilómetros por el carril izquierdo en el ida y vuelta defensivo. Ya en tiempo de descuento, Pablo Alvarez repitió otro cierre salvador ante Dómina.

La gran figura terminó siendo Gonzalo Siri, el arquero suplente del Bicho, que además reconoció que se preparó para dar el golpe en caso de que le cobren un penal en contra.