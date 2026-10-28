Argentinos sufrió ante Independiente Rivadavia, pero un gol inesperado lo dejó a la altura de Boca en la Tabla Anual

La gente lo había dejado claro desde antes del comienzo, cuando los futbolistas todavía realizaban la entrada en calor: “Para ser campeón, hoy hay que ganar”. Argentinos tenía una oportunidad inmejorable para alcanzar a Boca en la cima de la codiciada Tabla Anual, aunque enfrente estaba Independiente Rivadavia de Mendoza, otro de los aspirantes al título. Y en una noche que por momentos pareció complicarse demasiado, el equipo de Nicolás Diez encontró un gol inesperado de Sebastián Prieto para imponerse por 1-0, sostener su fortaleza en la Paternal y llegar a los 57 puntos, los mismos que el Xeneize.

Una linda fresca acompañaba en el estadio Diego Armando Maradona. Desde el ingreso al estadio, sin embargo, llamaba la atención el estado del campo de juego: el área ubicada sobre el extremo actualmente en construcción presentaba sectores muy desgastados, con marcas visibles sobre el césped, tres días después del recital que Ciro y los Persas ofrecieron allí el sábado pasado. Justamente hacia ese arco comenzó el encuentro el conjunto local, con la presión de una tribuna que no quería dejar escapar otra oportunidad.

Porque Argentinos lleva tiempo cerca de los grandes objetivos, pero todavía no consiguió coronar sus buenas campañas con un título. La regularidad del equipo de Diez lo mantiene entre los protagonistas del fútbol argentino, aunque también alimenta una exigencia cada vez mayor entre sus hinchas. Y el partido de este martes, correspondiente a la fecha 14 del torneo Clausura, tenía un valor especial: una victoria lo depositaba en lo más alto de la clasificación general, a falta de dos jornadas.

Una primera parte discutida y trabada en la Paternal FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

El comienzo fue intenso, con dos equipos de estilos definidos y poco espacio para manejar la pelota. Nicolás Oroz, capitán de Argentinos, tuvo una de las primeras aproximaciones con un remate que Nicolás Bolcato contuvo abajo. Pero la respuesta mendocina no tardó en llegar. A los cinco minutos, Alex Arce habilitó con un gran pase a Matías Fernández, que convirtió ante la salida del arquero, aunque la acción fue anulada por offside. Poco después, el propio delantero desperdició otra oportunidad, también invalidada por posición adelantada.

Independiente Rivadavia comenzó a imponer las condiciones, especialmente a partir de la presión alta que complicó la salida del local. Argentinos cometía errores cerca de su área, perdía la pelota con facilidad y no encontraba la manera de superar las primeras líneas del conjunto dirigido por Alfredo Berti. A los 26 minutos, Alex Vigo tuvo la ocasión más clara de esa primera etapa, con una volea que Brayan Cortés desvió mediante una intervención extraordinaria.

La situación se complicó todavía más para el Bicho cuando Franco Vázquez debió abandonar el campo por una lesión, a los 29 minutos, y fue reemplazado por Erik Godoy. Poco después, José Florentín apareció solo en un contraataque, pero su remate de zurda se fue muy por encima del travesaño. La visita acumulaba oportunidades y Argentinos sobrevivía, sin imponer el juego que lo había llevado a pelear en los primeros puestos.

Independiente Rivadavia fue más en la primera parte, pero no logró romper el cero FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

“Movete, Bicho, movete”, bajó entonces desde las tribunas, como expresión de una impaciencia que crecía ante las dificultades del equipo. Gastón Verón intentó responder con un buen remate a colocar, a los 38 minutos, y la jugada continuó con varios disparos bloqueados por los defensores mendocinos. Sin embargo, el primer tiempo terminó con más fricciones que fútbol, en un encuentro que acumuló nueve amonestados.

La tensión no se limitó a lo ocurrido dentro del campo. Antes de que los equipos ingresaran a los vestuarios, se produjo un tumulto entre integrantes de ambos planteles y cuerpos técnicos, después de un incidente entre un miembro de la seguridad privada visitante y un alcanzapelotas, al que sujetó del cuello y empujó. Hubo varios cruces y empujones, hasta que intervino el personal de seguridad para separar a los involucrados.

El episodio tuvo lugar en un enfrentamiento con antecedentes recientes de alta temperatura. En la final de la Copa Argentina de 2025, Independiente Rivadavia se impuso por penales pese a terminar con dos jugadores menos por expulsiones. Y en el último cruce entre ambos, por el Apertura de este año, el conjunto mendocino ganó por 3-1, en otro partido que terminó con una tarjeta roja, aquella vez para Argentinos.

¡TENSIÓN EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!



Los jugadores de Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se cruzaron entre ellos y con algunas personas de la seguridad.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pIHCW8IIYy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

El complemento mostró otra actitud del local. El equipo de Diez salió con mayor decisión, buscó adelantar sus líneas y empezó a encontrar espacios. Verón probó desde la derecha a los cuatro minutos, en una de las primeras señales de recuperación. Mientras tanto, los entrenadores vivían cada acción con intensidad desde sus respectivos bancos: Berti todavía se desplazaba con una muleta, mientras que Diez no dejaba de dar indicaciones.

Pero cuando el partido atravesaba un tramo discreto, llegó la acción que cambió todo. A los 22 minutos del segundo tiempo, Argentinos consiguió salir desde el fondo con una buena combinación de pases por el centro, una de las pocas veces que logró superar con claridad la presión rival. La pelota llegó a Verón, que abrió hacia la izquierda para Sebastián Prieto. El lateral, adelantado, sacó un envío fuerte y bajo que, después de picar, sorprendió a Bolcato y terminó dentro del arco, junto al segundo palo.

¿Centro o remate? Por la trayectoria de la pelota, todo indicaba que Prieto había intentado asistir a un compañero. Pero el arquero calculó mal y el resultado fue un gol tan inesperado como decisivo. La explosión de la popular acompañó un grito de desahogo, después de más de una hora de dificultades. El lateral, que luego terminaría siendo la figura y declarando entre lágrimas al final, además, volvió a convertirle a Independiente Rivadavia, como ya había ocurrido en la derrota por 3-1 en Mendoza.

A partir de la ventaja, Argentinos mostró una versión más reconocible, aunque todavía debió resistir. A los 33 minutos, Arce bajó un centro y Leonel Bucca, que había ingresado en el segundo tiempo, remató por encima del travesaño cuando estaba solo, en una chance increíble para el empate. El conjunto visitante empujó en el tramo final, pero ya no consiguió generar situaciones de semejante peligro.

El pitazo de Darío Herrera desató otro festejo en la Paternal. Los jugadores de Argentinos se acercaron a las tribunas para celebrar una victoria trabajada, mientras que varios futbolistas mendocinos permanecieron en el centro del campo, golpeados por una derrota que pudo haber tenido otro desenlace si hubieran aprovechado las ocasiones del primer tiempo.

El triunfo por la mínima de Argentinos

Argentinos alcanzó los 57 puntos y quedó segundo en la Tabla Anual, por detrás de Boca únicamente por diferencia de gol, cuando restan dos fechas para el cierre de la etapa regular. Además, llegó a 28 unidades en la zona B, igualó a Rosario Central en la cima y aseguró su clasificación a los playoffs del Clausura. Y también confirmó su presencia mínimo en Copa Sudamericana. Independiente Rivadavia, en cambio, permaneció con 53 puntos en la clasificación general y 19 en su grupo, fuera de los ocho puestos de acceso a los octavos de final.

El resultado también prolongó una de las grandes fortalezas del equipo de Diez: Argentinos no pierde como local por el torneo argentino desde el 14 de marzo de 2025, cuando cayó por 2-0 ante Aldosivi. Una racha que sostiene sus aspiraciones y que esta vez estuvo cerca de ponerse en riesgo.

Quizás, si Argentinos consigue finalmente quedarse con el título de Campeón de Liga, aquel centro de Prieto que sorprendió a Bolcato termine por convertirse en una de las imágenes más recordadas de su campaña. No fue la victoria más vistosa ni la actuación más convincente, pero sí una de esas noches en las que un gol inesperado puede valer mucho más que tres puntos.