Argentinos sufrió las 26 faltas de Barracas Central, no tuvo vuelo ofensivo y empató 0-0

Argentinos Juniors inició su era post-Alan Lescano con un empate sin goles con Barracas Central y casi sin generar chances de riesgo. Al partido le sobraron las infracciones (38) y las posiciones adelantadas (8) y le faltó claridad. El resultado fue justo, por más que el local hace 6 partidos que no puede ganar. El conjunto de La Paternal se mantiene así como líder de la Zona B, con 17 puntos, y también está primero en la Tabla Anual, con 46 (una unidad por encima de Independiente Rivadavia). La figura de la cancha fue Francisco Alvarez, el defensor central que estuvo en la mira de Boca, River e Independiente en el último mercado de pases.

Argentinos no cambia su libreto si juega como local o visitante. Siempre intenta un estilo protagonista y lo visto en la cancha de Barracas Central no fue la excepción. Incluso no sorprendió ver al arquero Brayan Cortés jugando como líbero casi en la mitad de la cancha en un córner a favor del equipo de Nico Diez. Y más allá de haber vendido a Lescano, el mejor tributo que le pudo hacer el Bicho a Lionel Messi -más allá de los aplausos generales en el minuto 10- fue jugar con tres enganches (Oroz, López Muñoz y Viveros). Pero Argentinos estuvo incómodo, sin espacios y cayendo en la fricción propuesta por el local con faltas y empujones. Iván Morales, delantero que pasó a Independiente, estuvo en el banco pero no ingresó.

Lucha en las alturas entre Gastón Verón y Kevin Jappert JUAN MANUEL BAEZ

Tomás Porra y Gonzalo Maroni no querían ser menos en Barracas. El primero tuvo la situación más clara de la primera etapa, sobre el final de la misma, con un zurdazo al primer palo que fue salvado por Cortés. El conjunto de Ayude tampoco sorprendió un estilo de juego con un esquema 5-3-2 y las faltas tácticas como recurso para hacer el partido trabado, lento, dividido, más allá de los intentos ofensivos de los futbolistas mencionados. Las faltas sistemáticas fueron una constante: en total Barracas hizo 26, cuando un promedio alto en el fútbol argentino es entre 13 y 15 por equipo (y por partido).

Como se dio el partido, Francisco Alvarez, primer central del equipo de Nico Diez, tocó muchas veces la pelota: no sólo en salida sino también cerrando como líbero ante los lanzamientos largos locales. A los 16 minutos, la curiosidad: en una acción que salía con un sombrerito, Alvarez recibió la presión y posterior infracción de Norberto Briasco y, con el envión, terminaron ambos derribando al juez de línea número 1, Pablo Acevedo.

ÁLVAREZ SE LLEVÓ PUESTO AL JUEZ DE LÍNEA



El jugador de Argentinos Juniors recibió un empujón y se llevó por delante al línea



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Pasados los 18, Molina convertía un gol para Argentinos pero estaba en una marcada posición adelantada. Al centrodelantero le cobraron otro offside en una acción en la que estuvo habilitado y el arquero Miño le mandaba la pelota al córner en el mano a mano. Eso generó el reclamo de Nico Diez, quejándose que el Línea 2 (Iván Allende) levantaba demasiado rápido la bandera. Allende se equivocó a los 39 minutos, cobrando posición adelantada tras un pase de López Muñoz que dejaba mano a mano a Molina con Miño. El 9 partió habilidado. Sí acertó un instante después, tras otro pase filtrado de Oroz.

La chance más clara de Argentinos llegó a los 27 con un desborde y centro de Oroz desde la izquierda que encontró la proyección del lateral derecho Coronel: éste remató con potencia y exigió a Miño, que mandó la pelota al tiro de esquina.

En las estadísticas de la primera etapa ya se evidenciaban las intenciones de unos y otros: Barracas Central sumó diez infracciones, mientras que el conjunto de La Paternal apenas cometió dos. Y al visitante le cobraron 5 posiciones adelantadas (cuatro de ellas fueron).

Barracas Central y Argentinos Juniors ofrecieron un partido con muy pocas situaciones de gol y muchas faltas JUAN MANUEL BAEZ

¿Cómo fue el arbitraje de Rey Hilfer?

Las primeras dos amarillas de Leandro Rey Hilfer fueron para Briasco en el local (por protestar) y al lateral Prieto en la visita por una falta en campo rival sobre Porra (para cortar un contraataque que podría ser peligroso). La tercera tarjeta fue para Francisco Alvarez, por un pisotón a Briasco en un intento de anticiparle un pase cerca de la medialuna del área. ¿La cuarta? Para Damián Martínez, por una infracción en campo rival sobre Prieto luego que el defensor le tirara un caño. Oroz hizo amonestar a Iván Tapia por una falta desde atrás. Y el juez le sacó enseguida otra amarilla a Dardo Miloc por una fuerte falta sobre Kevin Gutiérrez. En total fueron 5 amonestaciones para Barracas y dos para Argentinos.

¿Las amarillas que no sacó? Pudo haber amonestado a Maroni por una falta sin intención de disputar la pelota ante Coronel en el arranque del segundo tiempo (lo hizo recién a los 35′ por un agarrón del exBoca), a Demartini por otra acción similar sobre Viveros, a Jappert por una plancha sobre López Muñoz y a Rak por una patada a Molina. También a Prieto en el visitante por una falta a Damián Martínez. En todas el árbitro sancionó las infracciones, pero no las penalizó disciplinariamente.

Dardo Miloc, de Barracas, controla la pelota ante la presión de López Muñoz JUAN MANUEL BAEZ

La sexta posición adelantada también fue mal sancionada, a los 8 minutos de la segunda etapa: Molina erró un mano a mano entrando en diagonal tras un lanzamiento largo de Coronel y remató desviado. No era offside, lo que generó un enojo mayor de Nicolás Diez con la terna arbitral.

Otra polémica se generó a los 21 minutos, con un agarrón de Jappert sobre Molina cuando iba en dirección al arco rival ¿lo tomó afuera y lo soltó adentro?. Porra pidió penal para Barracas a los 34 minutos de la segunda etapa por una falta de Prieto que no existió.

Ante la poca claridad en los últimos metros del Bicho, el que agarró la lanza y se mandó al ataque fue Francisco Alvarez, que probó con un derechazo desde afuera del área que controló Miño. El único remate al arco de Barracas fue mediante un cabezazo de Miloc, tras un córner de Porra. Demasiado poco para una noche de lunes.

UNA LOCURA EL JUGADÓN QUE ARMÓ BARRACAS. Ya pasados los 90', luego de un gran juego de toques, Pereyra empaló la pelota y Taborda no pudo acertarle al arco para marcar el agónico 1-0 ante Argentinos Juniors.



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El tiro del final fue para Enzo Taborda, que ingresó bien y con gambetas se fabricó espacios: tuvo la situación más clara ya en el descuento, con un remate de derecha desviado casi dentro del área chica. Hubiera sido mucho premio para un Barracas con muchas limitaciones.

En las últimas horas, Argentinos incorporó a Mateo Mendoza, defensor central que llegará a préstamo de Godoy Cruz. Diestro y con 1m81 de altura, puede jugar de 2 y de 6, también de lateral derecho. Otra pieza para un equipo que quiere mantenerse protagonista en el Clausura.

Lo mejor del partido

Argentinos se fue con sabor a poco; Barracas siente que puede ser un punto importante en el corto plazo. El hincha neutral se quedó con ganas de más.