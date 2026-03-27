Argentinos venció a Lanús en un partido que estaba pendiente en el Torneo Apertura

Argentinos comenzó a saldar este jueves sus partidos pendientes del Torneo Apertura con una victoria como local por 2-1 ante Lanús, en un interzonal de la fecha 6 que había sido postergado en medio de la disputa de copas internacionales de ambos equipos. El Bicho no pierde en su cancha desde el 14 de marzo del año pasado, cuando cayó por 2-0 ante Aldosivi, y acumula en ese tiempo 19 partidos sin derrotas.

En La Paternal, en un duelo con buen juego y por momento un lindo ida y vuelta, Nahuel Losada sostuvo el empate durante el primer tiempo con tres grandes intervenciones. Primero, lo exigió Nicolás Oroz, tras un tiro de esquina ejecutado al primer palo que derivó en una segunda jugada. Luego, Leandro Lozano apareció por derecha, su remate cruzado se desvió en Ronaldo Dejesús, la pelota se levantó y parecía colarse en el segundo palo, pero la gran estirada del arquero la sacó al córner.

TREMENDA ATAJADA DE LOSADA 😳👏🏼



El arquero de Lanús tapó un remate de Argentinos y por el momento, mantiene la valla en cero.#LPFxTNTSports



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Y más tarde, le impidió el grito a Alan Lescano, con otra tapada bárbara arrojándose hacia su derecha, después de que el centro no pudiera ser conectado por Emiliano Viveros dentro del área y siguiera camino hacia el arco. Eso, en medio de múltiples intentos de media distancia del Bicho, al que sólo le faltó un poco de puntería para sacar ventaja en la terminación de sus jugadas.

El segundo tiempo tuvo una polémica rápido: Ramiro Carrera reclamó efusivamente un penal cuando cayó luego de ganarle la posición a Francisco Álvarez en un centro desde la izquierda. Pareció que el defensor lo había sujetado por los hombros cuando el delantero le ganó la posición.

La respuesta de Argentinos fue el 1-0, con Hernán López Muñoz definiendo al tomar un rebote en el palo. Una buena jugada colectiva con Federico Fattori habilitando, Sebastián Prieto lanzando el centro e Iván Morales fallando debajo del arco. Pero el número 23 no falló al encontrarse la pelota.

PALO Y GOL DE LÓPEZ MUÑÓZ PARA EL 1-0



Argentinos le gana 1-0 a Lanús a los 7 minutos del segundo tiempo.#LPFxTNTSports



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Enseguida, el VAR advirtió al árbitro Nicolás Lamolina de una mano de Tomás Guidara en el área de Lanús y el juez cobró penal luego de la revisión en el monitor. El defensor se tiró a cubrir un centro y la pelota fue directo a su brazo izquierdo, mientras giraba, pero ocupando un espacio indebido. Oroz asumió la responsabilidad y estableció el 2-0, ocho minutos después de abrir el marcador.

Salvio se perdió el descuento, de cabeza, en la primera chance clara que tuvo el Granate en el juego: definió apenas afuera al buscar colocarla. Enseguida, Carrera intentó por la misma vía anticipando en el primer palo, pero se fue por encima del travesaño. Lanús se comprometió más con el partido a poco más de 20 minutos para el final y eso incluyó otro remate cruzado del propio Ramiro.

PENAL PARA ARGENTINOS



Por una mano de Guidara, se cobra la pena máxima a favor del Bicho en La Paternal.#LPFxTNTSports



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En su insistencia, Carrera llegó de frente al arco en otro centro desde la derecha y estableció el descuento al conectar fuerte y a un palo. Quedaban cinco minutos por delante, con un equipo lanzado en busca del empate y el otro, defendiéndose sin que los cambios le hayan rendido para proteger la ventaja. En su intento de bajar la persiana cediendo la pelota, Argentinos perdió la brújula y Leandro Fernández vio una tarjeta amarilla por demorar antes de tocar la pelota por primera vez cuando ingresó desde el banco. El partido encontró un suspenso inesperado, pero no cambió de dueño.

Lo mejor de Argentinos - Lanús

El martes próximo, en medio de la doble fecha FIFA, Argentinos recuperará su otro encuentro pendiente: visitará justamente a Aldosivi, en Mar del Plata, en un juego correspondiente a la fecha 7 del grupo B. Y el Bicho llega con el envión de haberse metido en la zona de clasificación a los playoffs, con cinco jornadas por delante al relanzarse la liga argentina.

Por su parte, Lanús se quedó en el cuarto puesto en el grupo A, a cuatro puntos del líder Vélez, al que venía de vencer el fin de semana en Liniers, cuando selló su tercera conquista seguida. Esa serie ya llegó a su fin.