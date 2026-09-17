Ariel Broggi, Sebastián Rambert y el preparador físico Javier Bustos, en el Congreso de fútbol 2026

Ariel Broggi, Sebastián Rambert y el preparador físico Javier Bustos estarán entre los principales expositores de la nueva edición del Congreso de Fútbol de “Librofutbol”, con el fin de llevar adelante una capacitación en campo con referentes de fútbol formativo y profesional. Entrenadores y las estructuras formativas de clubes como Independiente, San Lorenzo y Lanús serán parte del próximo evento de la editorial “Librofútbol”, especializada en la generación de contenidos sobre táctica, metodología y formación de las divisiones inferiores. El evento se desarrollará el próximo martes 22 de septiembre en el estadio del Club Comunicaciones, ubicado en el barrio de Agronomía.

Ariel Broggi ascendió a Gimnasia de Mendoza a la primera división, dirigió a Banfield y estuvo como colaborador de Eduardo Coudet en River. Sebastián Rambert, dijo hace unos meses, en declaraciones a LA NACION, haciendo un análisis del fútbol de antes y el de ahora: “En los 90 era menos estratégico y táctico. Había más libertad para el jugador creativo, para el que tenía talento. El entrenador tenía una relación muy cercana con el futbolista y no se limitaba tanto esa espontaneidad. Hoy el fútbol cambió en muchos aspectos. Incluso se reclama que aparezca esa inventiva. Escuchás a entrenadores como Pep Guardiola decir que a un equipo le faltó ese jugador capaz de ver un pase distinto, de romper la estructura”.

Ariel Broggi, Sebastián Rambert y Javier Bustos, entre los expositores del Congreso de Fútbol organizado por "Librofutbol" en 2026

La jornada fue diseñada bajo una propuesta pedagógica dinámica: trasladar la capacitación teórica directamente al campo de juego a través de demostraciones prácticas, metodología aplicada y debate mano a mano entre disertantes y asistentes. En las ediciones 2024 y 2025 se reunieron más de 1400 personas y, como siempre, habrá espacio para las preguntas más allá de las exposiciones que haga cada uno.

Entre los oradores confirmados para esta edición se destacan Ariel Broggi, Sebastián Rambert, el preparador físico Javier Bustos y las delegaciones técnicas de Lanús (Primera Fútbol Femenino), Independiente (Fútbol Formativo) y San Lorenzo (Juveniles), quienes expondrán sus procesos de trabajo en el desarrollo de futbolistas de alto rendimiento.

Pensado para directores técnicos, preparadores físicos, analistas de rendimiento, coordinadores y estudiantes del deporte, el Congreso ofrece una jornada integral de formación, actualización y networking en el campo de juego.

Sebastián Rambert, trabajando con Ramón Díaz en Independiente Telam

Para adquirir entradas y conocer el cronograma completo de actividades, se encuentra habilitado el canal oficial en: https://www.librofutbol.com.ar/congreso-de-futbol. Cada uno de los bloques de exposiciones se desarrollará de la siguiente manera:

Independiente Fútbol Formativo

El plantel de Prenovena del Club Atlético Independiente, junto a su staff técnico, presentará el método de Secuencia Geométrica (SG) para la evaluación y el desarrollo de la técnica del futbolista. Conforman el staff Damián Trucco, Fabián Nicolai, Matías Solís, José Caggiano, Brian Migliazzi, Tomás Charles, Kevin Caro y David Regueiro.

​El método SG se originó en el fútbol formativo de Independiente, donde se utiliza actualmente en relación con el modelo de formación y de juego alineado con las características y la historia del club.

Su aporte principal es favorecer una mejora técnica rápida y observable. Consiste en ejecutar secuencias técnicas dentro de espacios delimitados por figuras y niveles de complejidad. A través de un formato de evaluación simple y práctico, SG permite medir y valorar objetivamente al futbolista, identificar fortalezas y aspectos a desarrollar y organizar la planificación individual, grupal o por planteles.

San Lorenzo Juveniles

Gran proyecto formativo dirigido por Walter Perazzo como Coordinador. Finalista del Torneo Proyección Apertura 2025 de Reserva y de la Copa Proyección 2024. Cantera inagotable de talentos como Leandro Romagnoli, Ángel Correa, Marcos Senesi, Ezequiel Lavezzi, Pablo Zabaleta y Agustín Giay.

Lanús Primera Fútbol Femenino

El plantel del Club Atlético Lanús vendrá encabezado por Juan Ignacio Granda (DT), que empezó en el club en diciembre de 2022 como coordinador general del femenino y un año después tomó el puesto de entrenador del primer equipo. Además, completan el cuerpo técnico: Diego Martínez (ayudante de campo), Daniela Rodio (ayudante de campo), Gastón De Antón (preparador físico), Leandro Tornatore (entrenador de arqueros) y Fernanda Villagra (nutricionista). En ese periodo se logró el ascenso a la Primera División.

Granda, que también fue entrenador en Argentinos Juniors y Atlanta, está nominado a entrenador destacado 2026 en los premios Alumni.

Sebastián Rambert

Entrenador y exfutbolista. Como jugador surgió de Independiente y también pasó por Boca, River y Arsenal de Argentina (incluyendo seleccionado nacional); mientras que en Europa jugó en el Inter de Milan, Zaragoza de España e Iraklis de Grecia. Luego, como entrenador principal, estuvo al frente de Aldosivi, Crucero del Norte, Estudiantes de San Luis y Unión San Felipe de Chile. Como asistente técnico integró los cuerpos técnicos de exitosos ciclos de Ramón Díaz, Daniel Garnero y Eduardo Berizzo: San Lorenzo, América de México, Independiente, Guaraní, Olimpia, Libertad, Selección de Chile y León de México.

Ariel Broggi Cesar Heredia - Getty Images South America

Ariel Broggi

Su primera experiencia como DT en Primera División fue en Banfield, donde había comenzado a dirigir en las categorías formativas del club. Luego pasó por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Fue asistente en el cuerpo técnico de Eduardo Coudet en River Plate, Atlético Mineiro, Celta de Vigo, Internacional de Porto Alegre y Racing. En Mineiro y Racing fueron campeones. ​Como futbolista surgió de la cantera de Vélez. También pasó por Banfield, Quilmes y Ankaragücü de Turquía.

Javier Bustos

Entrenador con más de 30 años en fútbol de alto rendimiento. En Argentina estuvo en Boca Juniors, Racing (campeón Transición 2014), Huracán, Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz, y Defensa y Justicia (ascenso a Primera División). También pasó por Honduras, Colombia y México. En tierras aztecas tiene un exitoso recorrido: Santos Laguna, Xolos de Tijuana, Atlas (bicampeonato 2021-2022, y Campeón de Campeones), Tigres de Monterrey y la Selección Nacional de México. Certificado como Preparador Físico Nacional de Fútbol y autor del libro: “El arte de entrenar. En la realidad de la alta competencia”.