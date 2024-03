Escuchar

Feyenoord le ganaba 2-0 a Heracles en su estadio. Iban 27 minutos del segundo tiempo y la victoria no corría riesgos. El equipo de Rotterdam contaba con un tiro libre a su favor, en la puerta del área. Era una ocasión propicia para anotar el tercer tanto y sellar la victoria. Frente a la pelota se presentaron dos zurdos: el mexicano Santiago Giménez (hijo del argentino Christian “Chaco” Giménez, ex Boca) y el neerlandés Quilindschy Hartman. Pero no decidían quién pateaba. Dirimieron el asunto con un “piedra, papel o tijera”, tal como hubieran hecho en un recreo de la escuela primaria. Giménez ganó la compulsa y se situó para patear del lado zurdo. Michael Brouwer, arquero de Heracles, supuso entonces que patearía el jugador azteca. Y que apuntaría al primer palo. Sin embargo, el encargado de la falta fue el brasileño Igor Paixao, diestro. El balón, entonces, fue hacia la esquina contraria . Y se transformó en el definitivo 3-0 en favor de los locales.

Paixao salió corriendo a festejar su tanto, con una sonrisa en el rostro. La picardía en la previa de la ejecución fue parte importante del gol, que también celebraron sus compañeros. Fue el gol que redondeó el triunfo de los de Rotterdam, ya que más temprano en el encuentro también habían convertido Yankubah Minteh y el propio Santiago Giménez. Con la victoria, Feyenoord quedó segundo en la Eredivisie, a diez puntos del líder, PSV Eindhoven. Heracles, por su parte, terminó la jornada en el puesto 14, con 23 unidades y apenas dos puntos por encima de la zona de promoción, en la que está el RKC Waalwijk.

Aunque no pudo anotar de tiro libre, el tanto ante los de Armelo le valió a Giménez quedar en el segundo puesto de la tabla de goleadores de la Eredivisie, con 21 conquistas. Por encima suyo están los máximos anotadores del torneo: el griego Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) y el neerlandés Luuk de Jong (PSV Eindhoven), ambos con 22 tantos. El delantero azteca cuenta además con 4 asistencias en su haber.

La jugada no le gustó nada al entreandor, Arne Slot

Más allá de la picardía en el 3-0, el “piedra, papel o tijera” no le gustó al entrenador de Feyenoord, Arne Slot. “Fue muy revelador sobre nuestro partido: así jugamos al fútbol, con un poco de subestimación”, protestó Slot en la conferencia de prensa posterior al 3-0 ante Heracles. Y añadió: “Aunque el marcador estaba 2-0, había quienes querían anotar. Pero pensé que hacer un piedra, papel o tijera era un error. Sin embargo, parece que todavía no está dicha la última palabra sobre el tema”, bromeó el DT.

Slot continuó con la reprimenda pública a sus jugadores, medio en serio y medio en broma: “Me resulta extraño jugar piedra, papel o tijera con el 2-0. No es bueno. No se puede descartar que sigamos discutiendo este tema la próxima semana. Quien esté en la mejor posición y con el mejor remate debe ejecutar la falta ”, aseguró Slot.

También habló Quilindschy Hartman sobre la treta que terminó desconcentrando al arquero de Heracles, y que ayudó para el 3-0 de Feyenoord: “Pensamos: Santi (Giménez) y yo hacemos piedra, papel o tijera y luego Igor (Paixão) termina anotando el gol. Eso ya se había determinado de antemano. Dos zurdas, para que el arquero pensara que la lanzaría uno de nosotros. Al final fue Igor, y creo que salió bien ”.

LA NACION