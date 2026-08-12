Arruabarrena subrayó el principal objetivo de Boca tras la victoria: “Tenemos que acostumbrarnos a ganar”

Boca comenzó la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana con una victoria por 3-1 ante Deportivo Recoleta que le genera optimismo de cara a la revancha en Asunción. Sobre todo después de haber quedado en desventaja antes de los cinco minutos del primer tiempo y darlo vuelta con una gran reacción. En ese contexto, el DT Rodolfo Arruabarrena quedó satisfecho por el juego, aunque reconoció que le hubiese gustado cosechar una diferencia mayor.

“Es un triunfo importante, me hubiese gustado terminar con algún golcito más. Empezamos bien, aunque creo que por el fervor de la gente y porque veíamos que el partido estaba complicado estuvimos muy acelerados. Convirtieron un gol, en el que no tuvimos mucha fortuna por un desvío, y después fuimos para adelante. Somos un equipo que estamos tratando de generar situaciones, de tener diferentes opciones y muchas veces nos provoca dejar espacios. Pero son los riesgos que tenemos que asumir”, comenzó su análisis el entrenador del Xeneize, de 51 años.

Sus dirigidos pasaron del 1-0 y tres tiros en el palo en el primer tiempo a pasar al frente a los siete minutos de la segunda etapa, ya con un jugador más en el campo por la tarjeta roja a Wilfrido Báez, por un golpe a Leonel Flores que identificó el VAR. “La expulsión nos ayudó a tener un poco más de control, y lo que les pedí para el segundo tiempo fue paciencia. Por suerte enseguida nos pusimos en ventaja y, sí, me hubiese gustado uno o dos goles más, porque tuvimos las chances. Igual, felicito a los jugadores. Hay una seguidilla de partidos, un desgaste que se siente... Y bueno, ahora hay que descansar y empezar a preparar el partido de Liga [el sábado visita a Platense], que será en cuatro días y como nunca había pasado vamos a tener un día más de recuperación, que nos vendrá bien”, señaló el Vasco.

"ME HUBIESE GUSTADO TERMINAR CON ALGÚN GOL MÁS"



La palabra de Rodolfo Arruabarrena luego del triunfo 3-1 de Boca ante Recoleta.#ElJuego pic.twitter.com/l7Jr2YXppc — DSPORTS (@DSports) August 12, 2026

Satisfecho por el juego, fue un poco más en las palabras: “A mi me interesa que la gente se identifique con el equipo. Soy muy exigente, tengo el alma de defensor y el cagazo siempre está. Pero hoy sentía que opciones de gol íbamos a tener y que ellos podían complicarnos de contra. Pero es lo que proponemos. Más allá de errores individuales, estoy conforme y se los dije a los chicos”.

Para el DT, lo relevante es que “tenemos que tratar de acostumbrarnos a ganar, tratar de corregir las cosas que tenemos que corregir y seguir en esto tanto en la Sudamericana como en la Liga. En todos los torneos, los equipos que sean regulares son los que sacan la diferencia”.

"ME INTERESA QUE LA GENTE SE IDENTIFIQUE CON EL EQUIPO"



Rodolfo Arruabarrena, en conferencia de prensa post victoria de Boca vs. Recoleta.#ElJuego pic.twitter.com/FcCpvRWrMs — DSPORTS (@DSports) August 12, 2026

Después, sí, se detuvo en cuestiones individuales el entrenador. Explicó que el ingreso de Sebastián Villa en la delantera en lugar del defensor Lautaro Blanco fue “porque ellos tenían uno menos y teníamos que arriesgar, podíamos hacer la diferencia en el uno contra uno por los costados y de entrada hizo la diferencia”.

Además, conceptuó de “todoterreno” a Leandro Lozano, al que consideró como “un stopper a la hora de defender y un extremo para atacar”; destacó que Milton Delgado haya marcado un gol de cabeza, “porque está ahí, para aprovechar, que es lo que me interesa”, y mencionó que Santiago Ascacibar “tiene olfato, intuición y espero que siga así por mucho más”.

"EL RUSO TIENE ESE OLFATO E INTUICIÓN"



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Y bromeó sobre la sequía de Miguel Merentiel, al que le anularon un gol y tuvo un remate en el palo. “No está en racha, pero en el truco me gana, liga bastante”, comentó, antes de ampliar: “En el partido hace todo: estuvo activo, sé que no está en la posición más cómoda para él, pero se está adaptando a eso. Suma mucho y me hubiese gustado que convierta porque lo necesita, como todo delantero, pero trabaja muy bien y ya vendrá su momento. No tiene que desesperarse”.

Y completó sobre la situación de Adam Bareiro y Enner Valencia, la última incorporación. Sobre el primero dijo que “está en proceso de recuperación, lento pero va bien con una lesión complicada”. Y respecto del colombiano, “llegó hace poco y el primer día tuvo que hacer un trabajo extra de físico; hace cosas con el grupo y otras específicas; no quiero apurarlo, exigirlo y que se lesione”.

Por el Torneo Clausura, Boca visitará el sábado a Platense por la quinta fecha y luego viajará a Asunción para cerrar la serie con Deportivo Recoleta, en busca de la clasificación para los cuartos de final de la Sudamericana.