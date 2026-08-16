Arsenal y Manchester City se miden por la Community Shield

La temporada inglesa pone en juego este domingo su primer título oficial con la disputa de la Community Shield entre Arsenal y Manchester City. El encuentro se juega desde las 11 en el Millennium Stadium de Cardiff, sede que vuelve a recibir la Supercopa inglesa después de dos décadas. Sam Barrott es el árbitro principal, con James Bell a cargo del VAR, en un partido que televisa por ESPN.

Un arranque demoledor para Arsenal. Ni un minuto de juego y el campeón de la Premier League rompió toda lógica para ponerse en ventaja con un golazo colectivo. Porque Madueke bajó un centro pasado, la tomó Myles Lewis-Skelly y habilitó con gran categoría al lateral italiano Riccardo Calafiori que definió con contundencia ante el achique de Gianluigi Donnarumma y en apenas 26 segundos el conjunto de Londres sacudió la calma de Manchester City.

No hubo respiro tras el festejo tan impactante de Arsenal. Si bien Manchester City quedó conmovido por semejante arranque en la Community Shield, el equipo que ahora dirige Maresca, fue con toda furia, con Haaland y Doku como banderas ofensivas a tratar de igualar una historia que nadie esperaba que comience con tanta contundencia de los Gunners.

Después de un comienzo tan intenso, los dos equipo comenzaron a acomodarse al partido y las propuestas quedaron todavía más claros. El City pudo desplegar y juego de control de la pelota, mientras que Arsenal demostró que el vértigo le queda muy bien, porque no necesita demasiados toques para ser profundo cuando se propone llegar a posiciones ofensivas.

En ese escenario las opciones se repartieron minuto tras minuto, porque Madueke se mostró como una amenaza permanente para Manchester City, mientras que Phil Foden fue un dolor de cabeza para Arsenal, tanto que estuvo muy cerca de anotar tras un zurdazo tremendo que se acomodaba contra el palo derecho de David Raya, pero el arquero español estuvo muy atento para evitar el empate.

Pero el campeón de la Premier no sabe de límites, porque cuando le dan la posibilidad de dominar el juego, tiene la paciencia y el talento para hacerle daño a cualquier rival que se le ponga por delante. Es que el Arsenal llegó a la segunda conquista con una acción colectiva perfecta, porque llevó el balón de un lado al otro y desde un centro perfecto de Odegaard encontró en el segundo palo a Tzolis que la bajó perfecto de cabeza para que Kai Havertz, también con un frentazo, supere la floja reacción de Donnarumma.

Arsenal afrontó el compromiso impulsado por una campaña histórica. El conjunto dirigido por Mikel Arteta volvió a conquistar la Premier League tras 22 años de espera, un logro que no alcanzaba desde la temporada 2003/04. Además, llegó hasta la final de la Champions League, cuando cayó frente a Paris Saint-Germain en la definición por penales.

La preparación para la nueva temporada dejó resultados variados para los Gunners. Superaron 4-1 a Girona, pero luego fueron derrotados 3-1 por Betis en Dublín y 3-2 por Borussia Dortmund en la Emirates Cup. Su última presentación fue el miércoles último, cuando empataron 1-1 con Como y se impusieron en la tanda de penales.

Los antecedentes recientes favorecían al City, que ganó el último cruce por la Premier League y también el de la Copa de la Liga. En los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos suma tres victorias, contra una del Arsenal y un empate. Sin embargo, en la última edición de este torneo, disputada en 2023, fue el conjunto londinense el que celebró