Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca por la lista de convocados en la selección de Chile para las eliminatorias

El experimentado futbolista Arturo Vidal criticó este martes al entrenador de la selección de Chile, el argentino Ricardo Gareca, por su ausencia y la de otros jugadores de la Generación Dorada en los próximos encuentros, ante Brasil y Colombia por las eliminatorias para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026. Vidal, de 37 años, lamentó que el director técnico argentino no lo hubiera convocado, al igual que a otros símbolos del seleccionado, como Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, integrantes de la generación de futbolistas que llevó a Chile a conquistar la Copa América de 2015 en su tierra y la Centenario de 2016 en Estados Unidos.

“Yo, Isla, Charles y Marcelo debemos estar en la selección. La selección nos necesita. Debemos enfrentarnos con Brasil con jugadores grandes”, reclamó, citándose en primer término, el jugador de Colo Colo, que pasó por, entre otros, el Barcelona español, el alemán Bayern y el italiano Juventus.

Según Vidal, no se explica que Mauricio Isla, compañero en Colo Colo, no haya sido citado pese a que fue el último capitán del seleccionado ni que él mismo haya quedado afuera de la nómina. “¿Hay alguno mejor que yo en mi posición, que tenga la experiencia de enfrentarse con Brasil o los mismos partidos que yo? No. No hay”, aseveró el mediocampista.

Agregó que no ve “un rumbo en la selección” y le reclamó al DT “saber en qué momento se debe proyectar nuevos jugadores y no tirar a la basura estas eliminatorias”. Por lo pronto, la nómina de la Roja está repleta de fubolistas jóvenes y tiene como referente de la vieja guardia solamente al atacante Eduardo Vargas, del brasileño Mineiro. En cambio, el delantero Alexis Sánchez (Udinese, de Italia) no fue convocado por estar lesionado.

Chile marcha penúltimo, únicamente por delante de Perú, entre los 10 seleccionados que integran la clasificación para la Copa del Mundo, lidera por la Argentina. Tras unos primeros amistosos que despertaron la ilusión de los hinchas, los dirigidos por Gareca decepcionaron en la Copa América Estados Unidos 2024, en la que no fueron capaces de marcar siquiera un gol.

Y luego, por las eliminatorias, afrontó dos encuentros y los perdió. Especialmente fue dolorosa la derrota por 2-1 contra Bolivia, que nunca le había ganado a Chile como visitante camino a un mundial. Tras esa doble ventana, Vidal ya había enunciado su desagrado por el juego del seleccionado y las ausencias en el equipo, incluida la propia.

Incluso, atacó en las redes sociales: “Cuando volví de 16 años en Europa jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugó menos de tres partidos en esa liga y que ahora le pasaron un micrófono... Cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz”. Se refería a Johnny Herrera.

La Roja recibirá en Santiago a Brasil el jueves 10 de octubre y visitará a Colombia el 15 en Barranquilla, a una altura importante del certamen, que ya cierra los partidos de ida e inicia los de vuelta.

Chile no se clasificó para los dos últimos mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta ocasión es algo más fácil acceder: los seis primeros posicionados de Sudamérica conseguirán un boleto directo al Mundial 2026, y el séptimo protagonizará un repechaje.

