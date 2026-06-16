Aseguran que Tim Payne jugará en Olimpia de Paraguay cuando termine el Mundial 2026

El futbolista neozelandés Tim Payne, que se hizo viral antes de su debut en el Mundial 2026 por un influencer argentino, será nuevo refuerzo del Olimpia de Paraguay luego de que finalice la Copa del Mundo, según el medio inglés Sky Sports Football.

El posteo de Sky Sports Football

Además de la versión del medio inglés, el propio club Olimpia, uno de los más populares de Paraguay, publicó en la noche del lunes un sugestivo mensaje en su cuenta de X: un emoji de un brazo fuerte y otro de la bandera neozelandesa. Payne tiene un valor de US$350.000 en el mercado de pases.

El director técnico actual del Club Olimpia es el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez

💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

Timothy John Payne nació en 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Tiene 32 años y una extensa trayectoria en el fútbol profesional. Debutó en 2010 en las juveniles de Auckland City y luego pasó al primer equipo. Más tarde jugó en Waitakere United, donde fue dos veces campeón de Nueva Zelanda. En 2012 dio el salto al fútbol inglés con la camiseta de Blackburn Rovers.

Después regresó a su país y también tuvo un paso por Estados Unidos, donde jugó en Portland Timbers 2. Desde 2019 viste la camiseta número 6 de Wellington Phoenix, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028.

Tim Payne HARRY HOW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, se convirtió en uno de los nombres más populares del Mundial 2026 por una campaña viral que lo transformó en el protagonista impensado de la previa mundialista y ahora de la Copa del Mundo, con casi seis millones de seguidores.

Todo comenzó con una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso” (@elscarso), quien se propuso encontrar al futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. Tras revisar las listas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo, llegó al perfil de Payne, que por entonces tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram y no imaginaba la fama y todo lo que vendría después.

La iniciativa del influencer argentino que volvió viral a Tim Payne

Payne también tiene recorrido con la selección de su país. El 30 de marzo de 2026 alcanzó los 50 partidos con Nueva Zelanda y fue incluido por el entrenador Darren Bazeley en la lista de defensores convocados para el Mundial.

Para los All Whites, la Copa del Mundo 2026 tendrá un valor especial: será su regreso al torneo después de 15 años de ausencia.

Empate con Irán

Irán y Nueva Zelanda apostaron a sus respectivos centrodelanteros y capitanes -Chris Wood para el país oceánico y Mehdi Taremi para los del asiático-. Sin embargo, las deficiencias defensivas condicionaron a las selecciones y llevaron el partido a una igualdad de 2 a 2.

Los jugadores de Nueva Zelanda festejaron los goles ante Irán PATRICK T. FALLON - AFP

Apenas a los siete minutos de partido, Elijah Just abrió la cuenta para Nueva Zelanda. Wood controló una pelota aérea con calidad y, tras una jugada a puro toque, los All Whites se metieron en el área iraní y finalizaron con una definición exquisita. De esta manera, no solo se encaminaban a la clasificación, sino también a una espina que los persigue desde hace años: no haber ganado nunca un partido mundialista.

Por su parte, Tim Payne tuvo un partido agridulce. Empezó con errores defensivos, pero luego se repuso y hasta cortó un avance claro de Irán.