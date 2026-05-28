Quién es Tim Payne, el futbolista “menos conocido” del Mundial que se volvió viral gracias a un argentino

“¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?“, esa fue la pregunta que planteó el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “elscarso”. Hizo una extensa y minuciosa búsqueda en la que analizó las listas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo y encontró al futbolista con menos seguidores en Instagram. ¿Quién? El neozelandés Tim Payne. Su propuesta tuvo una recepción más que positiva, incluso a nivel internacional, y los usuarios no tardaron en cumplir con la misión e hicieron que pasara de tener cuatro dígitos de seguidores a seis. Pero, ¿quién es el futbolista que de repente todo el mundo apoya?

La iniciativa del influencer argentino que volvió viral a Tim Payne

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en la ciudad neozelandesa de Auckland. Lleva 16 años de carrera deportiva. Según se detalla en su perfil en Transfer Market, debutó en 2010 en las juveniles de Auckland City y luego pasó a la primera división del equipo. Luego jugó en Waitakere United, con el que salió dos veces campeón de Nueva Zelanda, y en 2012 dio el paso al fútbol inglés con la camiseta del Blackburn Rovers. En 2014 regresó a su anterior equipo y al año siguiente se mudó a los Estados Unidos para jugar en Portland Timbers 2, equipo de la MLS Next Pro, de la tercera división.

Tim Payne es actualmente jugador del equipo neozelandés Wellington Phoenix (Foto: Instagram @timpayne__)

Desde 2016, el defensor juega en la primera división de Nueva Zelanda. Tras integrar el plantel de Eastern Suburbs, desde 2019 viste la camiseta número 6 de Wellington Phoenix. Tiene contrato hasta 2028 y su valor de mercado actual es de 350 mil euros.

El 30 de marzo de 2026 cumplió 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda y el 13 de mayo se confirmó que Darren Bazeley lo eligió como uno de los nueve defensores para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de 15 años de ausencia en la competencia, los All Whites debutarán en el Mundial el 15 de junio frente a Irán por el Grupo G. El 21 de junio enfrentarán a Egipto y el 27 de junio a Bélgica.

El futbolista representará a Nueva Zelanda durante el Mundial (Foto: Instagram @timpayne__)

Además del fútbol, Payne es fanático del golf, deporte que practica en su tiempo libre. En cuanto a su vida personal, si bien su red social suele limitarse a contenido deportivo, una publicación de 2024 dio cuenta de que estaba en pareja con la fotógrafa Michelle Peters.

Así fue la iniciativa de un influencer argentino para que Tim Payne se volviera viral

La popularidad de Payne creció de manera desmedida luego de la propuesta del influencer argentino Valen Scarsini, que acumula 460 mil seguidores en Instagram y casi 700 mil seguidores y 41 millones de Me Gusta en TikTok. “Faltan pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad", planteó.

La reacción de Tim Payne luego de que estallaran sus redes sociales

En su búsqueda del futbolista menos conocido, encontró a Payne, quien acumulaba 4.715 seguidores en Instagram. “Payne es defensor y tiene una tarea muy difícil: ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en el Mundial”, explicó. Para cumplir con el objetivo, invitó a los usuarios a empezar a seguir al futbolista, a comentar sus publicaciones, a mencionarlo y a compartir si lograban llenar el álbum de figuritas del Mundial con la suya.

“Hay que hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Hay que lograr que esté en boca de todos. El objetivo hasta antes del Mundial es ver cuánta gente lo conoce”, animó. Y lo cierto es que su campaña fue un rotundo éxito, al punto tal que actualmente el futbolista tiene 767 mil seguidores y el número aumenta minuto a minuto.

El intercambio de mensajes entre "elscarso" y Tim Payne (Foto: Instagram @elscarso)

El defensor no fue ajeno al crecimiento exponencial de sus redes sociales. En medio del revuelo internacional, Scarsini mostró que le envió un mensaje al futbolista que decía: “Tim eres un crack”. Él le respondió y le agradeció por su iniciativa. “Me estaba preguntando por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu posteo. Agradezco el amor. Gracias hermano”, le escribió. Una vez más volvió a quedar en evidencia no solo el poder de las redes sociales y la pasión por el fútbol, sino también lo que se puede lograr trabajando en equipo.