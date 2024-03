Escuchar

El Inter Miami de Lionel Messi está entre los mejores ocho equipos de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) gracias a que superó en los octavos de final a Nashville por un global de 5 a 3 y espera rival, que será Cincinnati o Monterrey -definen su serie este jueves tras el 1 a 0 del conjunto mexicano como visitante-.

El conjunto dirigido por Gerardo Martino definió la serie con un 3 a 1 de local en el Chase Stadium con goles de Luis Suárez, Messi y Robert Taylor (Sam Surridge descontó para el visitante) y se sacó de encima a un rival que en el primer encuentro se adelantó 2 a 0 y obligó a las Garzas a exponer su máximo potencial para alcanzar la igualdad en ese partido y, esta semana, sentenciar su clasificación en Fort Lauderdale.

Los cuartos de final de la Concachampions, que se disputarán del 2 al 11 de abril con encuentros de ida y vuelta, tienen dos cruces confirmados: Pachuca vs. Herediano de Costa Rica y Colombus Crew de Estados Unidos vs. Tigres. El otro equipo que está en la instancia y espera rival, al igual que Inter Miami, es América, el máximo campeón del certamen con siete estrellas. Las Águilas esperan por el vencedor de la llave entre Alajuelense y New England Revolution, que en la ida superó al elenco costarricense 4 a 0.

El certamen, cuya final a un solo partido está programada para el 2 de junio, tiene vital importancia porque el campeón clasificará a la próxima edición del Mundial de Clubes. La franquicia de la Florida ingresó al certamen gracias a haberse consagrado en la Leagues Cup y compite por primera vez en su historia con el objetivo de lograr un título internacional.

Tabla de campeones de la Concachampions

Los máximos ganadores del campeonato internacional que disputan clubes afiliados a la Concacaf son equipos mexicanos. América ostenta siete coronas y está por encima de Cruz Azul, que tiene seis, y de Pachuca y Monterrey, que suman cinco cada uno.

América (México) - 7

Cruz Azul (México) - 6

Pachuca (México) / Monterrey (México) - 5

Deportivo Saprissa (Costa Rica) / Pumas (México) - 3

Alajuelense (Costa Rica) / Transvaal (Surinam) / Toluca (México) / Defense Force (Trinidad y Tobago) / Olimpia (Honduras) / Chivas de Guadalajara (México) / Atlante (México) - 2