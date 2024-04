Así quedó el cuadro de semifinales de la Concachampions, tras la eliminación de Inter Miami

Escuchar

La Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene a sus cuatro semifinalistas y entre ellos no está el Inter Miami de Lionel Messi porque en cuartos de final fue superado ampliamente por Monterrey 5 a 2 en el global y se despidió del campeonato más temprano de lo esperado en su primera incursión en la historia. En la ida ganó el conjunto dirigido por Fernando Ortíz 2 a 1 y en la vuelta, este miércoles, también: 3 a 1. Así, Rayados avanzaron a semifinales junto a Pachuca, América y Columbus Crew.

Pachuca no tuvo problemas con Herediano de Costa Rica y lo doblegó 7 a 1 (5 a 0 en el primer encuentro y 2 a 1 en el siguiente) y su próximo rival América, que venció a New England por 9 a 2 (4 a 0 y 5 a 2). En la parte baja del cuadro Monterrey quedó emparejado con Columbus Crew, que tuvo la serie más difícil porque necesitó de los penales para imponerse a Tigres. Luego de sendos empates 1 a 1, la franquicia norteamericana ganó la tanda 4-3 y es el único equipo no mexicano que sigue en el campeonato.

Lo curioso de la Concachampions es que los tres clubes de México que pujan por el título están entre los máximos campeones. América busca su octava conquista mientras que Pachuca y Monterrey van por la sexta para alcanzar a Cruz Azul. El que la consiga se clasificará al Mundial de Clubes.

El cuadro de la Concachampions, tras los cuartos de final y con mucha presencia mexicana Canchallena

Eliminado del torneo más importante, Inter Miami seguirá compitiendo en la Major League Soccer (MLS), en la que se ubica tercero en la conferencia este con 12 puntos producto de tres triunfos, tres igualdades y dos caídas. Además, en la temporada en curso incursionarán en la Leagues Cup, el torneo que la temporada pasada ganó y por el que se clasificó a la Concachampions, y la US Open Cup, en la que en su última edición fue finalista.

Tabla de campeones de la Concachampions

Los máximos ganadores del campeonato internacional que disputan clubes afiliados a la Concacaf son equipos mexicanos. América ostenta siete coronas y está por encima de Cruz Azul, que tiene seis, y de Pachuca y Monterrey, que suman cinco cada uno.

América (México) - 7

Cruz Azul (México) - 6

Pachuca (México) / Monterrey (México) - 5

Deportivo Saprissa (Costa Rica) / Pumas (México) - 3

Alajuelense (Costa Rica) / Transvaal (Surinam) / Toluca (México) / Defense Force (Trinidad y Tobago) / Olimpia (Honduras) / Chivas de Guadalajara (México) / Atlante (México) - 2