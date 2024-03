Escuchar

River Plate se coronó campeón de la Supercopa Argentina 2023 al derrotar este miércoles a Estudiantes de La Plata y quedó como el máximo ganador del trofeo con tres estrellas. En el estadio Mario Alberto Kempes, el Millonario caía por el tanto de Javier Correa a los dos minutos de iniciado el juego, pero lo revirtió gracias a un gol de Zaid Romero en contra y otro de media distancia de Rodrigo Aliendro y celebro junto a su gente su título número 72 en la historia.

Con la coronación, el conjunto del barrio porteño de Núñez superó a Boca, quien quedó con dos consagraciones en el certamen que disputan el campeón de la Liga Profesional y el de la Copa Argentina. Antes había logrado el trofeo en 2017 y 2019. El resto de los clubes que la levantaron fueron Arsenal, Lanús, Vélez, San Lorenzo y Huracán.

Pablo Solari ejecutó el centro que terminó rebotando en Zaid Romero y fue el empate de River ante Estudiantes de La Plata Fotobaires

La Supercopa Argentina se puso en juego en nueve ocasiones porque dos veces no se disputó a raíz de la pandemia de Covid-19. La edición 2020 de la copa la deben dirimir Boca y River, pero el encuentro nunca se programó y todavía no tiene fecha prevista. En 2021 en tanto, no hubo Copa Argentina porque se utilizó el año para completar la edición 2020 de ese certamen, interrumpido a raíz del coronavirus. En ese contexto, el ganador de la Liga Profesional 2021, el Millonario, se quedó sin rival.

Tabla de campeones de la Supercopa Argentina

River - 3

Boca - 2

Arsenal / Lanús / Vélez / San Lorenzo / Huracán - 1

Todos los campeones, año por año

2023 : River (le ganó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata).

: River (le ganó 2 a 1 a Estudiantes de La Plata). 2022 : Boca (superó a Patronato 3 a 0).

: Boca (superó a Patronato 3 a 0). 2019 : River (goleó a Racing 5 a 0).

: River (goleó a Racing 5 a 0). 2018 : Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0).

: Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0). 2017 : River (derrotó a Boca 2 a 0).

: River (derrotó a Boca 2 a 0). 2016 : Lanús (venció a River 3 a 0).

: Lanús (venció a River 3 a 0). 2015 : San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0).

: San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0). 2014 : Huracán (le ganó a River 1 a 0).

: Huracán (le ganó a River 1 a 0). 2013 : Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0).

: Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0). 2012: Arsenal (venció a Boca por penales tras empatar 0 a 0).

River, más cerca de Boca

Con la obtención de la Supercopa Argentina 2023, River sumó su estrella N°72 y quedó a dos de Boca Juniors, su eterno rival y el club argentino con más títulos de la historia con un total de 74 -37 ligas, 15 copas nacionales y 22 internacionales-. El Millonario, por su parte, acumula 38 ligas, 16 copas nacionales con el reciente triunfo y 18 copas internacionales contando todos los títulos desde su fundación, incluidos los del amateurismo.

Los 72 títulos de River

Campeonatos nacionales (54)

38 ligas profesionales (el logro de River en 1936 aparece otorgado como título de liga por AFA, pero contrariamente a lo publicado por su sitio, es considerado por el reglamento de esa temporada como copa naciona).

1 Liga Amateur

1 Copa Competencia

4 Copa Ibarguren

1 Copa Adrián Escobar

1 Copa Campeonato

3 Copa Argentina

3 Supercopa Argentina

1 Copa Competencia Jockey Club

2 Trofeos de Campeones

Certámenes internacionales (18)

4 Copa Libertadores

1 Copa Europeo-Sudamericana

1 Copa Sudamericana

3 Recopa Sudamericana

1 Copa Interamericana

1 Supercopa Sudamericana

5 Copa Aldao

1 Copa Tie Competition

1 Copa Suruga Bank