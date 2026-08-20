Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Racing

Este miércoles continuaron los octavos de final de la Copa Argentina 2026 y Racing se consolidó como uno de los ocho mejores de esta edición. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda derrotó a Belgrano por la mínima diferencia en el estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, con un gol de Tomás Conechny, y se metió en la próxima ronda. Espera por el ganador del cruce entre Vélez y Boca.

La Academia jugó el mejor partido del ciclo Vojvoda. El ex-entrenador de Fortaleza dispuso de un 4-4-1-1 con Matko Miljevic como enganche con total libertad para moverse por todo el frente de ataque. Conechny se ubicó como volante por derecha y se juntó con Adrián Martínez a la hora de atacar. ‘Maravilla’, de hecho, fue quien asistió al futbolista con pasado en Deportivo Alavés para abrir el marcador y celebrar el único tanto del encuentro.

📹 ¡Cabezazo de Conechny para el primero de Racing! pic.twitter.com/Dm9eIFeV3I — Racing Club (@RacingClub) August 19, 2026

El Pirata también se animó a atacar y por momentos complicó a la zona izquierda de la defensa de Racing, que tuvo a Ignacio Rodríguez y Marcos Rojo como los puntos más bajos del equipo. El primer tiempo tuvo un claro dominador, pero en el complemento todo se emparejó. En los últimos minutos, el conjunto cordobés adelantó líneas y estuvo cerca del empate y, en consecuencia, de los penales, pero Facundo Cambeses se mostró firme y mantuvo la valla invicta.

“Vi un equipo sólido defensivamente ante un rival con buenos jugadores (...) Me quedo con buenas sensaciones en cuanto al carácter del equipo en un momento difícil”, comentó Vojvoda al término del partido. “Yo sé que el hincha quiere ganar. Y los resultados van a llegar si hacemos las cosas bien, si a los chicos que están comenzando les damos ese espaldarazo que necesitan (...) De esa manera vamos a estar más cerca de que este proceso camine en la forma en la que todos queremos”, concluyó.

Tomás Conechny convirtió el gol con el que Racing eliminó a Belgrano en la Copa Argentina Copa Argentina

Octavos de final de la Copa Argentina

Deportivo Riestra 1 (4) - (2) 1 Gimnasia de La Plata.

Banfield 2 (4) - (3) 2 Midland.

Racing 1 - 0 Belgrano.

Vélez vs. Boca .

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.

Atlético Tucumán 0 - 4 Independiente.

Platense vs. Instituto.

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras la victoria de Racing ante Belgrano Canchallena

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.