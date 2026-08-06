Así está la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina.

Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura. Actualmente son Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors (38), y Vélez (37).

Con su victoria ante Independiente, Vélez se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 FACUNDO MORALES

Los seis clubes que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Estudiantes y Boca (34), Rosario Central y Gimnasia de La Plata (32), e Independiente y Barracas Central (30). Más atrás y, en consecuencia, momentáneamente fuera de la zona de acceso a torneos internacionales, aparece River, con 29.

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Pirata, que de todas maneras está undécimo.

Lo mismo ocurrirá si Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense o Rosario Central se consagran en la Copa Libertadores 2026 y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Boca, Tigre o River conquistan la Sudamericana 2026 y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Boca derrotó por penales a O'Higgins y se metió en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 RODRIGO ARANGUA - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Vélez (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Estudiantes de La Plata (a definir).

Tabla Anual 2: Boca (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 4: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 5: Independiente (a definir).

Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).

Así fue la clasificación para este año

En el 2026 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Independiente Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central están en octavos de final mientras que Boca y Lanús se ubicaron terceros en sus respectivos grupos de la primera etapa y decantaron a la Copa Sudamericana. Ahí siguen en carrera por el título el xeneize, Tigre y River, que espera rival en octavos. Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Lanús fueron eliminados.