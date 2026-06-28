Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Lionel Messi

Concluyó este sábado la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, en un certamen donde están brillando las estrellas, el líder de la tabla de goleadores es Lionel Messi y lo persiguen cuatro cracks como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinicius Jr. y Erling Haaland quienes, más allá de sus méritos por sobresalir, están en la sombra del argentino de 39 años.

‘Leo’ marcó seis tantos, los tres para ganarle a Argelia 3 a 0, los dos para hacerlo frente a Austria 2 a 0 y uno más en la victoria por 3 a 1 ante Jordania y así lidera el escalafón de artilleros. Así, llegó a los 19 festejos en la historia de los Mundiales y superó al alemán Miroslav Klose, quien mantuvo la marca de 16 por 12 años.

Lionel Messi es el goleador del Mundial 2026 y el máximo artillero de la historia de las citas ecuménicas Jessica Tobias - FR172197 AP

Los cuatro jugadores que están detrás del 10 tienen cuatro festejos cada uno. Mbappé y Haaland le anotaron por duplicado a Senegal e Irak mientras que el atacante de Brasil hizo goles en los tres encuentros que disputó ante Marruecos, Haití y Escocia. Dembélé, por su parte, convirtió para los franceses frente a los iraquíes y un hat-trick ante los noruegos.

Lionel Messi no descansa; entró desde el banco argentino ante Jordania y anotó de tiro libre Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El podio lo completan nueve jugadores con tres goles cada uno: el neerlandés Brian Brobbey; el alemán Deniz Undav; el neozelandés Elijah Just; el inglés Harry Kane; el marroquí Ismael Saibari; el senegalés Ismaïla Sarr; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; y el brasileño Matheus Cunha.

La Bota de Oro, el premio al goleador de los Mundiales, se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir el empate, por menor cantidad de minutos jugados.

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales