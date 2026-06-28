Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Lionel Messi

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Concluida la primera etapa, el astro argentino domina la clasificación con seis tantos seguido de cuatro estrellas: Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé, Vinicius Jr. y Erling Haaland
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Concluyó este sábado la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, en un certamen donde están brillando las estrellas, el líder de la tabla de goleadores es Lionel Messi y lo persiguen cuatro cracks como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Vinicius Jr. y Erling Haaland quienes, más allá de sus méritos por sobresalir, están en la sombra del argentino de 39 años.
‘Leo’ marcó seis tantos, los tres para ganarle a Argelia 3 a 0, los dos para hacerlo frente a Austria 2 a 0 y uno más en la victoria por 3 a 1 ante Jordania y así lidera el escalafón de artilleros. Así, llegó a los 19 festejos en la historia de los Mundiales y superó al alemán Miroslav Klose, quien mantuvo la marca de 16 por 12 años.
Los cuatro jugadores que están detrás del 10 tienen cuatro festejos cada uno. Mbappé y Haaland le anotaron por duplicado a Senegal e Irak mientras que el atacante de Brasil hizo goles en los tres encuentros que disputó ante Marruecos, Haití y Escocia. Dembélé, por su parte, convirtió para los franceses frente a los iraquíes y un hat-trick ante los noruegos.
El podio lo completan nueve jugadores con tres goles cada uno: el neerlandés Brian Brobbey; el alemán Deniz Undav; el neozelandés Elijah Just; el inglés Harry Kane; el marroquí Ismael Saibari; el senegalés Ismaïla Sarr; el canadiense Jonathan David; el suizo Johan Manzambi; y el brasileño Matheus Cunha.
La Bota de Oro, el premio al goleador de los Mundiales, se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.
En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir el empate, por menor cantidad de minutos jugados.
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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