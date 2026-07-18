Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026, con Messi y Mbappé en la cima

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Cuatro jugadores pelean por quedarse con la Bota de Oro y los que corren con ventaja son el argentino y el francés; todos disputan un partido más
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En el fin de semana que concluye el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el foco está puesto en la definición entre las selecciones de España y la Argentina para ver quién es el campeón. En paralelo, se dirime también la tabla de goleadores con cuatro futbolistas (estrellas) en puja por la Bota de Oro que otorga la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la nómina con ocho anotaciones cada uno. El argentino le marcó un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y un tanto a Jordania en la primera etapa. En 16avos le anotó una vez a Cabo Verde y en octavos, otra a Egipto. El francés, por su parte, celebró sendos dobletes vs. Irak y Senegal y repitió ante Suecia en 16avos mientras que antes de la eliminación de su equipo a manos de España le convirtió a Paraguay y Marruecos.
El inmediato perseguidor de ambos es el noruego Erling Haaland, figura de su equipo y uno de los jugadores más destacados del torneo. El goleador de Manchester City cerró el certamen con siete tantos y no sumará más porque el elenco escandinavo quedó eliminado. Es así que está afuera de la carrera por la Bota de Oro.
Los que sí pueden celebrar más son los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham, terceros en el escalafón con seis conquistas cada uno. Entre ambos convirtieron, en siete duelos, 12 de los 14 tantos de su combinado y tienen un cotejo más, el del tercer puesto frente a la Francia de Mbappé, para engrosar sus estadísticas.
Dos jugadores tienen cinco goles cada uno y se trata de Mikel Oyarzábal y Ousmane Dembélé. El español convirtió un penal en el triunfo de la Furia Roja vs. Francia en las semifinales y cuenta con un partido más para seguir sumando que es nada más y nada menos que la definición ante la Argentina. El extremo de PSG, aunque quedó afuera de la pelea por el título, también vuelve a jugar en el partido por el tercer puesto y quiere terminar lo más arriba posible.
El Top 10 lo completan tres jugadores con cuatro anotaciones cada uno, pero ninguno podrá engrosar su cuenta porque sus selecciones ya se despidieron: Vinícius Jr. (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal) y Julián Quiñones (México).
La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la FIFA también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.
- Hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en cantidad de tantos. Ante esa situación, se pondera primero la cantidad de asistencias y, de persistir el empate, la cantidad de minutos jugados.
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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