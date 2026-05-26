Bota de Oro 2025-2026: así quedó la tabla de goleadores, con Harry Kane en la cima

Este fin de semana concluyó la temporada 2025-2026 de las ligas más importantes de Europa y, de esta manera, ya se conoce al ganador de la Bota de Oro: Harry Kane. El delantero inglés, figura de Bayern Múnich, se quedó con el prestigioso premio individual que se entrega todas las temporadas y cuantifica los goles de cada futbolista, con mayor o menor cantidad de puntos según la dificultad para convertirlos y también según la liga en la que se anotaron.

Kane terminó como el máximo anotador de la Bundesliga, en la que el equipo bávaro se consagró campeón con varias fechas de anticipación, con la sorprendente cifra de 36 goles en 31 partidos. Así, alcanzó un promedio de 1.16 tantos por encuentro y obtuvo el galardón que otorga el conglomerado European Sports Media, conformado por 14 medios de comunicación del Viejo Continente, por segunda vez, tras lo hecho en la temporada 2023-2024.

Harry Kane con el trofeo de la Bundesliga; el inglés fue el máximo goleador por amplia diferencia Michael Kappeler - DPA

Para el conteo de este premio, se suman dos unidades por cada anotación en los cinco torneos locales más importantes: Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, Serie A de Italia y Ligue 1 de Francia; y 1,5 o uno por cada tanto en el resto de las campeonatos locales. A pesar de que sus goles valían doble, Kane anotó más que cualquier otro jugador en Europa.

Su escolta en cantidad de tantos fue el croata Dion Beljo (Dinamo Zagreb), que hizo 31 y, debido a que en la liga de Croacia se suma un punto y medio por gol, quedó cuarto en la clasificación general de la Bota de Oro solo por detrás de Kane, Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid). Lo llamativo es que, a pesar de haber marcado 38 goles en 47 partidos en todas las competiciones durante esta temporada, no fue convocado por Croacia para jugar el Mundial 2026, sino que está como reserva junto a otros seis jugadores.

Erling Haaland y Kylian Mbappé quedaron en el segundo y tercer lugar de la Bota de Oro 2025-2026, respectivamente OLI SCARFF - AFP

Así quedó el Top 10 de la Bota de Oro 2025-2026

Harry Kane (Bayern Múnich), 72 puntos, 36 goles (Factor 2)

Erling Haaland (Manchester City), 54 puntos, 27 goles (Factor 2)

Kylian Mbappé (Real Madrid), 50 puntos, 25 goles (Factor 2)

Dion Beljo (Dinamo Zagreb), 46,5 puntos, 31 goles (Factor 1,5)

Vedat Muriqi (Mallorca), 46 puntos, 23 goles (Factor 2)

Igor Thiago (Brentford), 44 puntos, 22 goles (Factor 2)

Luis Suárez (Sporting Lisboa), 42 puntos, 28 goles (Factor 1,5)

Estéban Lepaul (Angers y Stade Rennes), 42 puntos, 21 goles (Factor 2)

Deniz Undav (Stuttgart), 38 puntos, 19 goles (Factor 2)

Ryan Mmaee (Omonia Nicosia), 37,5 puntos, 25 goles (Factor 1,5)

*El argentino con mejor rendimiento fue Lautaro Martínez, que quedó 14° en la clasificación general de la Bota de Oro 2025-2026 con 34 puntos gracias a sus 17 goles con Inter de Milán.

Lautaro Martínez, de Inter de Milán, fue elegido el mejor delantero de la Serie A 2025-2026 Andrew Medichini - AP

Máximos ganadores de la Bota de Oro