Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 12

Se cerró este lunes 12 de octubre la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 y hay cuatro equipos que lideran las tablas de posiciones, de las que todavía no hay clasificados a octavos de final. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A sigue en lo más alto Instituto de Córdoba gracias a que igualó con Boca Juniors 2 a 2 como local. La Gloria tiene 26 puntos y quedó a dos suyo Defensa y Justicia, que derrotó a Unión en Santa Fe 2 a 0. El xeneize, en tanto, escaló al tercer lugar con 21 unidades junto a Vélez, que está cuarto por diferencia de goles (+6 contra +4) tras su derrota con Lanús 2 a 0.

Independiente igualó con Talleres de Córdoba 0 a 0 y se mantiene en el séptimo lugar con 18 unidades, es decir en zona de acceso a los playoffs. San Lorenzo no se baja de la pelea: superó a Deportivo Riestra 1 a 0 y llegó al décimo lugar con 14 tantos.

En el Grupo B hay tres líderes, todos con 22 puntos: Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. El Canalla goleó a Independiente Rivadavia de Mendoza 5 a 0 en el Gigante de Arroyito; el Pirata le dio otro golpe a Racing 2 a 0 en el Cilindro; y el Bicho empató en el interzonal con Platense 1 a 1.

La Academia quedó 13° con 11 puntos y casi afuera de la chance de clasificar a octavos de final a diferencia de River, que se impuso apenas 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental y está noveno 16 unidades y un partido menos porque el próximo miércoles se pondrá al día vs. Sarmiento de Junín. Justamente el Verde superó en esta fecha a Aldosivi en Mar del Plata 3 a 1 y en caso de sonreír frente al Millonario, alcanzará a los tres líderes.

Todos los resultados de la fecha 12 del Clausura

Los resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

Jueves 15 de octubre

20: Huracán vs. Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 16 de octubre

19: Defensa y Justicia vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Boca vs. Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 17 de octubre

15: Banfield vs. Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

17.30: Platense vs. Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (Zona B) -TNT Sports-

20: Vélez vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

20: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 18 de octubre

14.45: Racing vs. Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

18: Estudiantes vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

18: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

20.15: Belgrano vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 19 de octubre