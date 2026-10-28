Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 14

Se completó este martes 27 de octubre la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, la cual dejó más clasificados a octavos de final. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

Instituto de Córdoba domina el Grupo A con 32 puntos y sostuvo su distancia de cinco sobre Vélez, Boca y Defensa y Justicia, todos escoltas con 27 y también con el boleto a los playoffs en el bolsillo. Fue una jornada donde los cuatro ganaron: la Gloria superó de local a Deportivo Riestra 1 a 0; el Fortín goleó a Central Córdoba en Santiago del Estero 5 a 0; el xeneize doblegó a Independiente 1 a 0 en el clásico; y el Halcón de Florencio Varela sonrió sobre Talleres en Córdoba 2 a 1.

Independiente, a pesar de la derrota, está octavo con 19 tantos y en zona de ingreso a los cruces. Lo persigue San Lorenzo con 18, después de que empardó con Newell’s sin goles en el Nuevo Gasómetro.

En la zona B Rosario Central y Argentinos Juniors sonrieron en sus respectivos duelos, mandan con 28 puntos y se clasificaron a los octavos. El Canalla se impuso a Huracán 2 a 0 en el Gigante de Arroyito mientras que el Bicho hizo lo propio ante Independiente Rivadavia de Mendoza 1 a 0.

Por detrás de ellos está Gimnasia de La Plata, verdugo de Sarmiento de Junín 2 a 0, con 25 unidades y cuarto se ubica River Plate luego de su victoria en el clásico sobre Racing 1 a 0. La Academia quedó eliminada porque sigue en el puesto número 13 con apenas 12 tantos.

Todos los resultados de la fecha 14 del Clausura

Los resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Viernes 30 de octubre

19: Estudiantes de Río Cuarto vs. Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

19: Huracán vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

21.15: Racing vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Sábado 31 de octubre

17: Deportivo Riestra vs. Talleres (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: Vélez vs. San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Estudiantes vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Domingo 1° de noviembre

15: Boca vs. River (Interzonal) -TNT Sports / ESPN Premium-

18.30: Newell’s vs. Unión (Zona A) -ESPN Premium-

18.30: Belgrano vs. Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-

20.45: Lanús vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-

Lunes 2 de noviembre