Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 15

Se completó este lunes 2 de noviembre la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, la cual dejó más clasificados a octavos de final. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

Instituto de Córdoba domina el Grupo A con 33 puntos y es seguido de cerca por Boca con 30, Vélez y Defensa y Justicia con 28. Fue la jornada en la que se disputó el Superclásico en el que el xeneize se impuso a River por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo.

En la zona B Rosario Central domina la cima con 31, mientras que lo escoltan Argentinos Juniors y Gimnasia de La Plata con 28, aunque el Bicho jugaba al cierre de la jornada de este lunes. Más atrás, con 23, aparece el Millonario tras caer con su clásico rival en un partido empañado por las polémicas arbitrales.

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

(5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Boca vs. Barracas Central (6B).

vs. Barracas Central (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano (5B).

vs. Belgrano (5B). (2A) Vélez vs. Sarmiento (7B).

vs. Sarmiento (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones mientras se disputa la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.