Las posiciones del torneo Clausura y una Tabla Anual al rojo vivo: la situación de Boca y River tras el superclásico

La Tabla Anual del fútbol argentino entró en su etapa decisiva. Este domingo se jugó parte de la decimoquinta fecha, la penúltima de la etapa regular, con un duelo excluyente: Boca-River. El superclásico quedó para el Xeneize por 1-0 en la Bombonera, un resultado que deja secuelas, por lo menos en lo numérico, de cara a lo que viene.

La primera, es que Boca aseguró su clasificación a la Copa Libertadores. Tras la victoria de Rosario Central el viernes por la noche sobre Sarmiento (2-1), el equipo del Vasco Arruabarrena quedaba obligado a ganar para regresar a la cima de la Tabla Anual. Con los tres puntos en el bolsillo, llegó a 60 puntos, apenas por encima del Canalla (59), cuando sólo resta una jornada. Al acecho está Argentinos Juniors (57), que el lunes por la noche visita a Atlético Tucumán, con la misión de ganar para alcanzar a Boca. Es una lucha entre tres: Vélez (56) ya no puede ser campeón. Y como ya tiene su posición asegurada dentro de los tres mejores, el Xeneize firmó su pase a la Libertadores 2027, más allá de que después puede ratificarlo por otras vías, si se consagra en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, o el propio Clausura.

¿Y River? Quedó octavo en la Tabla Anual, sin chances de ingresar de manera directa por esta vía a la próxima Libertadores. Sólo podría lograrlo si gana el Clausura, o de lo contrario, deberá esperar que se liberen cupos, para lo cual debería estar obviamente mejor ubicado, al menos en el cuarto o quinto puesto. En cuanto a los playoffs, tiene prácticamente su boleto asegurado. En la próxima fecha visitará al descendido Aldosivi.

Además de la pelea por el título de Campeón de Liga, están en juego la clasificación a las copas internacionales y las posiciones de las zonas A y B de cara a los playoffs.

De cara a la Libertadores, Rosario Central sólo necesita un punto para clasificarse en la última jornada, o incluso una derrota si Vélez no gana su último compromiso. En cuanto a Argentinos, con dos cotejos por delante, habrá que aguardar: si gana en Tucumán, también sacará su pase a la Libertadores. Acá es donde pesan los dos puntos que el Fortín dejó escapar en la noche del sábado frente a San Lorenzo (2-2).

El calendario, a definirse en los próximos días, indica que Boca, que depende de sí mismo, será local frente a Defensa y Justicia. Rosario Central cerrará en Arroyito ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto. Y Argentinos recibirá en el Diego Maradona a Huracán.

Más allá de la pelea por el primer lugar, la Tabla Anual también define la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027. Por eso, los equipos que ya no tienen posibilidades concretas de terminar en la cima mantienen objetivos importantes para las dos jornadas restantes. Aquí es donde Vélez depende de algún tropiezo de Central o de Argentinos para llegar al mayor torneo continental. Con menores chances -necesitan ganar y esperar tropiezos de los que están arriba- esperan Instituto y Gimnasia La Plata (54).

La otra definición que se viene es la de los ocho mejores equipos de cada grupo, que avanzarán a los octavos de final del Clausura. En la zona A, ya están clasificados Instituto, Boca, Vélez, Defensa y Justicia y Lanús. Quedan tres lugares a definir, a cargo de Newell’s (22), Gimnasia de Mendoza (21), Independiente y San Lorenzo (19), y Unión (18).

En la zona B, ya están en los playoffs Rosario Central, Argentinos y Gimnasia LP. Muy cerca están River, Belgrano y Barracas Central, y un paso más atrás, Sarmiento y Huracán. Sin embargo, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán tienen un encuentro menos, por lo que la lucha por acceder a los octavos de final permanece abierta.

En lo que respecta al descenso, están confirmados los dos equipos que perdieron la categoría: Aldosivi, por la Tabla Anual, y Estudiantes de Río Cuarto, último en la de los promedios.

La carrera por ser campeón de Liga

Boca: 60 puntos

Fecha 16: Defensa y Justicia (L)

Rosario Central: 59

Fecha 16: Estudiantes, de Río Cuarto (L)

Argentinos: 57

Fecha 15: Atlético Tucumán (V)

Fecha 16: Huracán (L)

Vélez: 56

Fecha 16: Unión (V)

Instituto: 54

Fecha 16: Newell’s (L)

Gimnasia La Plata: 54

Fecha 16: Belgrano (L)

Independiente Rivadavia: 53

Fecha 15: Banfield (L)

Fecha 16: Gimnasia, de Mendoza (V)

River: 52

Fecha 16: Aldosivi (V)

Tablas del torneo Clausura

Tabla anual