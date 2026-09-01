Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 7

Se cerró este lunes la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y no hubo cambios en los liderazgos de las tablas de posiciones de los grupos A y B porque Instituto de Córdoba y Argentinos Juniors ganaron sus respectivos encuentros y se mantienen en la cima. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La Gloria derrotó a San Lorenzo 1 a 0 como local y llegó a los 16 puntos, uno más que su nuevo escolta que es Gimnasia de Mendoza tras vapulear en Avellaneda a Independiente 3 a 0. Defensa y Justicia también sonrió -1 a 0 vs. Platense- escaló al tercer lugar con 15 unidades mientras que Vélez cosechó su cuarto empate en fila frente a Deportivo Riestra 1 a 1 y, aunque es el único invicto, cayó al cuarto lugar con 14 tantos.

Con su caída, el Rojo quedó con 10 puntos en el séptimo lugar y lo alcanzó Boca, verdugo de Lanús 1 a 0 en la Bombonera. El Ciclón, en tanto, se hundió en el penúltimo lugar con siete unidades. Otros tres clubes tienen la misma cantidad, por están por encima suyo por diferencia de goles.

En la zona B el Bicho se escapó: derrotó a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 en la Paternal y manda con 16 unidades, cuatro más que Tigre -igualó con Barracas Central 1 a 1-, Sarmiento de Junín -perdió con Unión de Santa Fe 4 a 1- y Gimnasia de La Plata -sorprendió a Central en Rosario 2 a 1-.

Boca venció a Lanús y escaló posiciones en el Grupo A del Torneo Clausura Gonzalo Colini - La Nación

River, ya sin Eduardo Coudet y con Leonardo Ponzio de entrenador interino, superó a Banfield 3 a 2 y llegó a las siete unidades, con las que quedó undécimo y cerca de los puestos de acceso a los playoffs. El que no levanta es Racing, que perdió contra Independiente Rivadavia 3 a 1 en Mendoza y cayó al 14° lugar con apenas cinco tantos.

Resultados de la fecha 7 del Clausura

Los resultados de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento (Zona B)

19: Belgrano vs. Huracán (Zona B)

19: Platense vs. Deportivo Riestra (Zona A)

Sábado 5 de septiembre

13.30: Aldosivi vs. Banfield (Zona B)

14.30: Gimnasia vs. Tigre (Zona B)

16.30: Gimnasia de Mendoza vs. Boca (Zona A)

19: San Lorenzo vs. Talleres (Zona A)

21.15: Vélez vs. Estudiantes (Zona A)

Domingo 6 de septiembre

14.45: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal)

17: Lanús vs. Defensa y Justicia (Zona A)

17: Central Córdoba vs. Independiente (Zona A)

19.15: River vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

21.30: Racing vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 7 de septiembre