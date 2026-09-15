Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 9

Se cerró este lunes 14 de septiembre la novena fecha del Torneo Clausura 2026 y los líderes de los grupos A y B son, otra vez, Instituto de Córdoba y Argentinos Juniors. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la zona A la Gloria le ganó a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 1 y domina con 19 puntos. Sus dos escoltas son Vélez y Defensa y Justicia, ambos con 19 tantos. El Fortín empató con Newell’s 1 a 1 en Rosario mientras que el Halcón de Florencio Varela se impuso a Gimnasia de Mendoza 2 a 0 y lo dejó cuarto con 16.

Detrás de ellos, con 14, se ubican Boca Juniors e Independiente. El xeneize venció a Central Córdoba de Santiago del Estero 3 a 1 en la Bombonera y el Rojo igualó en el clásico con San Lorenzo 1 a 1. El Ciclón quedó décimo, afuera de los puestos de clasificación a octavos de final, con 10 unidades.

En el Grupo B el Bicho se mantiene en lo más alto con 18 puntos, más allá de que igualó ante Gimnasia de La Plata 1 a 1 en la Paternal. El Lobo es, justamente, uno de sus perseguidores con 16 al igual que Sarmiento de Junín, que empardó con Belgrano de Córdoba 1 a 1.

River hilvanó su tercera victoria en fila con Leonardo Ponzio como entrenador, esta vez en Tucumán frente a Atlético 2 a 1, y se acomodó en el séptimo lugar con 13 unidades junto a su rival de turno. El que no levanta cabeza es Racing: perdió con Huracán 2 a 1 y está último con apenas cinco unidades.

Resultados de la fecha 9 del Clausura

Los resultados de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 Canchallena

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

18: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Sábado 19 de septiembre

14.30: Gimnasia vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports)

14.30: Gimnasia (Mza.) vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)

16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) (ESPN Premium)

19: River vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) (TNT Sports)

Domingo 20 de septiembre

14.45: San Lorenzo vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)

17: Rosario Central vs. Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

17: Platense vs. Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

19.15: Belgrano vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) (ESPN Premium)

21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) (TNT Sports)

Lunes 21 de septiembre