Así están los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 transcurren esta semana los partidos de ida y en la primera jornada, este martes, se disputaron dos de los tres cotejos previstos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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En Brasil, Independiente Rivadavia de Mendoza pisó fuerte y rescató un empate sin goles ante Fluminense en el estadio Maracaná. En La Plata, Estudiantes no pudo con Universidad Católica de Chile y empardó 1 a 1. Deportes Tolima vs. Independiente del Valle de Ecuador se postergó a raíz del terremoto que afectó a Colombia.

La instancia continuará este miércoles con Platense vs. Coquimbo, Palmeiras vs. Cerro Porteño y el duelo entre los brasileños Cruzeiro y Flamengo. El jueves será el turno de Rosario Central vs. Corinthians y de Mirassol vs. Liga de Quito.

Resultados y cronograma de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica.

Ida: 1-1.

Vuelta: Martes 18 de agosto en el estadio Claro Arena.

Rosario Central vs. Corinthians.

Ida: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito.

Vuelta: Jueves 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Neo Química.

Cruzeiro vs. Flamengo.

Ida: Miércoles 12 de agosto a las 21.30 en el estadio Mineirao.

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el Maracaná.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle.

Ida: Postergada por el terremoto en Colombia.

Vuelta: A reprogramar.

Mirassol vs. Liga de Quito.

Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio José Maria de Campos Maia.

Vuelta: Jueves 20 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Palmeiras vs. Cerro Porteño.

Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio Nubank Parque

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 19 en el estadio La Nueva Olla.

Platense vs. Coquimbo Unido.

Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López.

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 19 en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia.

Ida: 0-0.

Vuelta: Martes 18 de agosto a las 18 en el estadio Malvinas Argentina.

Independiente Rivadavia consiguió un valioso empate en Brasil ante Fluminense MAURO PIMENTEL - AFP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.