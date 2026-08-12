Así están los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 atraviesa esta semana la ida de octavos de final, la segunda instancia de eliminación directa, y este martes se desarrollaron dos encuentros programados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Boca Juniors le ganó a Recoleta de Paraguay 3 a 1 en el estadio de Huracán y dio un paso importante hacia la próxima ronda. El xeneize empezó perdiendo por el gol de Pedro Ríos y lo revirtió con anotaciones de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Además, Bolívar y San Pablo igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz. Entre el miércoles y jueves se desarrollarán otros cuatro duelos porque el de Independiente Santa Fe vs. River se postergó a raíz del terromoto que afecta a Colombia.

En ese contexto, los que jugarán serán Tigre vs. Montevideo City Torque; Bragantino vs. Atlético Mineiro; Santos vs. Macará; Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay; y Botafogo vs. Cienciano de Perú.

Cronograma y resultados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Recoleta de Paraguay vs. Boca Juniors

Ida: 1-3.

Vuelta: Martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.

San Pablo vs. Bolívar de Bolivia.

Ida: 1-1.

Vuelta: Martes 18 de agosto a las 21.30 en el Morumbí.

River Plate vs. Independiente Santa Fe.

Ida: Postergado por el terremoto en Colombia.

Vuelta: A reprogramar.

Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama.

Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio São Januário.

Vuelta: Jueves 20 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.

Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil.

Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques.

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 19 en el estadio Mineirao.

Macará de Ecuador vs. Santos.

Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Urbano Caldeira.

Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Bellavista Universidad Indoamérica.

Montevideo City Torque vs. Tigre.

Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio José Dellagiovanna.

Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Centenario.

Botafogo vs. Cienciano de Perú.

Ida: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana