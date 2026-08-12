Así están los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Los partidos de ida comenzaron con triunfo de Boca y un empate entre Bolívar y San Pablo; se postergo el cotejo de River por el terremoto en Colombia
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La Copa Sudamericana 2026 atraviesa esta semana la ida de octavos de final, la segunda instancia de eliminación directa, y este martes se desarrollaron dos encuentros programados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
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Boca Juniors le ganó a Recoleta de Paraguay 3 a 1 en el estadio de Huracán y dio un paso importante hacia la próxima ronda. El xeneize empezó perdiendo por el gol de Pedro Ríos y lo revirtió con anotaciones de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.
Además, Bolívar y San Pablo igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz. Entre el miércoles y jueves se desarrollarán otros cuatro duelos porque el de Independiente Santa Fe vs. River se postergó a raíz del terromoto que afecta a Colombia.
En ese contexto, los que jugarán serán Tigre vs. Montevideo City Torque; Bragantino vs. Atlético Mineiro; Santos vs. Macará; Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay; y Botafogo vs. Cienciano de Perú.
Cronograma y resultados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Recoleta de Paraguay vs. Boca Juniors
- Ida: 1-3.
- Vuelta: Martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.
San Pablo vs. Bolívar de Bolivia.
- Ida: 1-1.
- Vuelta: Martes 18 de agosto a las 21.30 en el Morumbí.
River Plate vs. Independiente Santa Fe.
- Ida: Postergado por el terremoto en Colombia.
- Vuelta: A reprogramar.
Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama.
- Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio São Januário.
- Vuelta: Jueves 20 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.
Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil.
- Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques.
- Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 19 en el estadio Mineirao.
Macará de Ecuador vs. Santos.
- Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Urbano Caldeira.
- Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Bellavista Universidad Indoamérica.
Montevideo City Torque vs. Tigre.
- Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio José Dellagiovanna.
- Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Centenario.
Botafogo vs. Cienciano de Perú.
- Ida: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
- Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico Nilton Santos.
Todos los campeones de la Copa Sudamericana
- 2002: San Lorenzo (Argentina).
- 2003: Cienciano (Perú).
- 2004: Boca Juniors (Argentina).
- 2005: Boca Juniors (Argentina).
- 2006: Pachuca (México).
- 2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).
- 2008: Internacional (Brasil).
- 2009: LDU Quito (Ecuador).
- 2010: Independiente (Argentina).
- 2011: Universidad de Chile (Chile).
- 2012: San Pablo (Brasil).
- 2013: Lanús (Argentina).
- 2014: River Plate (Argentina).
- 2015: Independiente Santa Fe (Colombia).
- 2016: Chapecoense (Brasil).
- 2017: Independiente (Argentina).
- 2018: Athletico Paranaense (Brasil).
- 2019: Independiente del Valle (Ecuador).
- 2020: Defensa y Justicia (Argentina).
- 2021: Athletico Paranaense (Brasil).
- 2022: Independiente del Valle (Ecuador).
- 2023: LDU Quito (Ecuador).
- 2024: Racing Club (Argentina).
- 2025: Lanús (Argentina).
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador) / Boca (Argentina) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2
- River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1
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