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Así están los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los partidos de ida comenzaron con triunfo de Boca y un empate entre Bolívar y San Pablo; se postergo el cotejo de River por el terremoto en Colombia

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Boca le ganó a Recoleta 3 a 1 y dio un paso importante hacia los cuartos de final
Boca le ganó a Recoleta 3 a 1 y dio un paso importante hacia los cuartos de finalALEJANDRO PAGNI - AFP

La Copa Sudamericana 2026 atraviesa esta semana la ida de octavos de final, la segunda instancia de eliminación directa, y este martes se desarrollaron dos encuentros programados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

  • Todos los encuentros se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

Boca Juniors le ganó a Recoleta de Paraguay 3 a 1 en el estadio de Huracán y dio un paso importante hacia la próxima ronda. El xeneize empezó perdiendo por el gol de Pedro Ríos y lo revirtió con anotaciones de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Además, Bolívar y San Pablo igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz. Entre el miércoles y jueves se desarrollarán otros cuatro duelos porque el de Independiente Santa Fe vs. River se postergó a raíz del terromoto que afecta a Colombia.

En ese contexto, los que jugarán serán Tigre vs. Montevideo City Torque; Bragantino vs. Atlético Mineiro; Santos vs. Macará; Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay; y Botafogo vs. Cienciano de Perú.

Cronograma y resultados de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Recoleta de Paraguay vs. Boca Juniors

  • Ida: 1-3.
  • Vuelta: Martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.

San Pablo vs. Bolívar de Bolivia.

  • Ida: 1-1.
  • Vuelta: Martes 18 de agosto a las 21.30 en el Morumbí.

River Plate vs. Independiente Santa Fe.

  • Ida: Postergado por el terremoto en Colombia.
  • Vuelta: A reprogramar.

Olimpia Paraguay vs. Vasco Da Gama.

  • Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio São Januário.
  • Vuelta: Jueves 20 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco.

Atlético Mineiro vs. Bragantino de Brasil.

  • Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques.
  • Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 19 en el estadio Mineirao.

Macará de Ecuador vs. Santos.

  • Ida: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Urbano Caldeira.
  • Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 19 en el estadio Bellavista Universidad Indoamérica.

Montevideo City Torque vs. Tigre.

  • Ida: Miércoles 12 de agosto a las 19 en el estadio José Dellagiovanna.
  • Vuelta: Miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Centenario.

Botafogo vs. Cienciano de Perú.

  • Ida: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
  • Vuelta: Jueves 13 de agosto a las 21.30 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

  • 2002: San Lorenzo (Argentina).
  • 2003: Cienciano (Perú).
  • 2004: Boca Juniors (Argentina).
  • 2005: Boca Juniors (Argentina).
  • 2006: Pachuca (México).
  • 2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).
  • 2008: Internacional (Brasil).
  • 2009: LDU Quito (Ecuador).
  • 2010: Independiente (Argentina).
  • 2011: Universidad de Chile (Chile).
  • 2012: San Pablo (Brasil).
  • 2013: Lanús (Argentina).
  • 2014: River Plate (Argentina).
  • 2015: Independiente Santa Fe (Colombia).
  • 2016: Chapecoense (Brasil).
  • 2017: Independiente (Argentina).
  • 2018: Athletico Paranaense (Brasil).
  • 2019: Independiente del Valle (Ecuador).
  • 2020: Defensa y Justicia (Argentina).
  • 2021: Athletico Paranaense (Brasil).
  • 2022: Independiente del Valle (Ecuador).
  • 2023: LDU Quito (Ecuador).
  • 2024: Racing Club (Argentina).
  • 2025: Lanús (Argentina).
Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de final
Lanús, el campoeón de la Sudamericana 2025, quedó eliminado en 16avos de finalBuda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador) / Boca (Argentina) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2
  • River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1
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