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Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 14

A falta de dos jornadas de la instancia inicial hay seis clasificados y quedan 10 lugares para 18 equipos; seis clubes ya están eliminados, entre ellos Racing

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Boca le ganó a Independiente con gol de Facundo 'Jagger' Herrera y se clasificó a octavos de final
Boca le ganó a Independiente con gol de Facundo 'Jagger' Herrera y se clasificó a octavos de finalGonzalo Colini - La Nación

Se cerró este martes la fecha 14 de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 la cual dejó cinco clasificados más a octavos de final y son seis en total los equipos que continuarán jugando por el título tras la primera etapa. A falta de dos jornadas, quedan 10 lugares para 18 clubes y otros seis ya están eliminados.

En la zona A, los que se aseguraron el boleto a la próximo instancia son Vélez, Boca y Defensa y Justicia gracias a sus sendas victorias de visitante y se añadieron a Instituto de Córdoba. Por ese mismo grupo también están obteniendo su boleto a la siguiente etapa Lanús, Newell’s, Gimnasia de Mendoza e Independiente. Pelean por un lugar San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Platense. Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres de Córdoba ya no tiene chances de llegar entre los mejores ocho.

En la zona B hay un dos clasificados y son Rosario Central y Argentinos Juniors. Los otros elencos que están accediendo por ahora son Gimnasia de La Plata, River Plate, Belgrano de Córdoba, Barracas Central, Sarmiento de Junín y Huracán. Luchan por un lugar en los playoffs Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán, Banfield y Tigre mientras que Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto ya no tienen ninguna chance.

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 13

  • (1A) Instituto de Córdoba vs. Huracán (8B).
  • (4B) River Plate vs. Lanús (5A).
  • (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).
  • (3A) Boca Juniors vs. Barracas Central (6B).
  • (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).
  • (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba (5B).
  • (2A) Vélez Sarsfield vs. Sarmiento de Junín (7B).
  • (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados.

Rosario Central es uno de los clasificados a octavos de final del Torneo Clausura 2026
Rosario Central es uno de los clasificados a octavos de final del Torneo Clausura 2026Juan Jose Garcia/ Fotobaires

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025 y que fue Estudiantes de Río Cuarto.

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