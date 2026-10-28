Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 14

Se cerró este martes la fecha 14 de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 la cual dejó cinco clasificados más a octavos de final y son seis en total los equipos que continuarán jugando por el título tras la primera etapa. A falta de dos jornadas, quedan 10 lugares para 18 clubes y otros seis ya están eliminados.

En la zona A, los que se aseguraron el boleto a la próximo instancia son Vélez, Boca y Defensa y Justicia gracias a sus sendas victorias de visitante y se añadieron a Instituto de Córdoba. Por ese mismo grupo también están obteniendo su boleto a la siguiente etapa Lanús, Newell’s, Gimnasia de Mendoza e Independiente. Pelean por un lugar San Lorenzo, Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Platense. Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres de Córdoba ya no tiene chances de llegar entre los mejores ocho.

En la zona B hay un dos clasificados y son Rosario Central y Argentinos Juniors. Los otros elencos que están accediendo por ahora son Gimnasia de La Plata, River Plate, Belgrano de Córdoba, Barracas Central, Sarmiento de Junín y Huracán. Luchan por un lugar en los playoffs Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán, Banfield y Tigre mientras que Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto ya no tienen ninguna chance.

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 13

(1A) Instituto de Córdoba vs. Huracán (8B).

vs. Huracán (8B). (4B) River Plate vs. Lanús (5A).

(2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Boca Juniors vs. Barracas Central (6B).

vs. Barracas Central (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba (5B).

vs. Belgrano de Córdoba (5B). (2A) Vélez Sarsfield vs. Sarmiento de Junín (7B).

vs. Sarmiento de Junín (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados.

Rosario Central es uno de los clasificados a octavos de final del Torneo Clausura 2026 Juan Jose Garcia/ Fotobaires

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025 y que fue Estudiantes de Río Cuarto.