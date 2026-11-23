Los octavos de final del torneo Clausura entregaron otro partido electrizante, en el que Gimnasia, en La Plata, derrotó a Newell’s por 4 a 2 en el tiempo suplementario. Con el Lobo, ya son siete los equipos que aseguraron su presencia en la próxima etapa.

En principio, los cuartos de final se disputaran el fin de semana del 28 y 29 de noviembre. Aunque la AFA dará la programación una vez definidos todos los cruces, ya que Boca retrasó su encuentro contra Independiente Rivadavia porque disputó la final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará este miércoles, a las 21, en la Bombonera, y el ganador será adversario de Gimnasia.

Newell’s siempre corrió de atrás a Gimnasia, que se puso en ventaja con una definición a la carrera de Nacho Fernández, tras un gran taco de Lucas Janson. Igualó Walter Mazzantti, de penal, y desequilibró Ignacio Miramón. Hasta que Mazzantti, otra vez de penal, empató para los rosarinos.

Ya en el suplementario fueron todas malas para Newell’s: sufrió la expulsión de Jerónimo Russo, Franco Escobar, en contra, puso el 3-2 para Gimnasia y Martín Ortega, también por doble amonestación, vio la tarjeta roja. Con nueve futbolistas, cualquier atisbo de reacción fue imposible. Matías Melluso completó el resultado para el Lobo.

El campeonato local avanza en la etapa decisiva y por eso conviene repasar lo sucedido hasta el momento y, por supuesto, los próximos pasos.

El desahogo de River

El Millonario se clasificó en un encuentro que le costó mucho más de lo que indica el resultado. El Millonario tuvo en Thiago Almada a la llave del partido. El futbolista de la selección argentina abrió la cuenta, de penal, luego de una grotesca infracción de Carlos Izquierdoz a Nicolás Otamendi. Pero el empate de Lanús llegó en el mismo primer tiempo, luego de una buena jugada por la derecha que encontró la definición de Ramiro Carrera.

En el Monumental se jugó bajo un ambiente tenso, sobre todo, porque el tiempo transcurría y River no podía quebrar a Lanús. Hasta que Almada estrelló un tiro libre en el travesaño y, en el rebote, ante un increíble quedó defensivo de los granates, Tobías Andrada venció a Nahuel Losada.

Tres cartas fuertes del ataque de River: Thiago Almada, Sebastdián Driussi y Ángel Correa Manuel Cortina

El boleto para la siguiente etapa quedó confirmado con un contraataque bien manejado por River, que aceleró de un campo a otro. Y Almada no falló frente al desesperado achique de Losada. Fue un triunfo crucial para el equipo de Núñez, que jugó presionado por las dudas que siempre sobrevuelan alrededor de la continuidad del entrenador Leonardo Ponzio y por la conquista de Boca en la Copa Sudamericana, que caldeó el ambiente.

El Millonario se enfrentará con una de las revelaciones del campeonato, Instituto, que eliminó a Huracán con una victoria por 2-1. Alex Luna y Facundo Suárez marcaron los goles del equipo cordobés y el ecuatoriano Jordy Caicedo descontó para el Globo.

Claro que Instituto pagó un alto precio por la clasificación. Dos de sus mejores piezas, Luna y Jeremías Lázaro, salieron con lesiones musculares y sus presencias están seriamente comprometidas. Como si eso fuera poco, Giuliano Cerato, expulsado, tampoco podrá estar frente a River, en Córdoba.

Independiente se hizo fuerte

El Rojo logró uno de los triunfos más resonantes de los octavos de final: 2-1 frente a Argentinos. En medio de un clima político arrollador, ya que las elecciones serán el 13 de diciembre, y con el DT Jadson Viera duramente cuestionado, Independiente logró una de esas victorias que suelen actuar como trampolín.

En La Paternal, el equipo de Avellaneda se impuso con goles de Maximiliano Meza, el segundo luego de un dudoso penal que sancionó el árbitro Jorge Baliño, tras un agarrón de Mauro Mendoza a Nahuel Banegas. Diego Porcel marcó el empate parcial para Argentinos, que sufrió otro duro golpe deportivo, mientras tapa agujeros en medio de una delicada situación financiera. Sin duda, nadie esperaba un fin de año tan traumático para el Bicho.

La celebración de Maximiliano Meza, cada vez más determinante para Independiente Foto: FOTOBAIRES Octavos de Final. Torneo Clausura. Liga Profesional Argentina. Fotobaires

Todo había empezado el viernes, con la sufrida clasificación de Vélez, que, en la definición por penales, derrotó 3-1 a Belgrano y ahora, precisamente, se medirá con Independiente.

En el tiempo regular, el Pirata estuvo dos veces en ventaja, pero el Fortín, que por estas horas trata de asegurarse la continuidad de Guillermo Barros Schelotto como DT, supo recuperarse para llegar al 2-2 que le aportó suspenso a la definición.

Rosario Central, sin problemas

Otro de los cruces definidos es Rosario Central vs. Barracas Central, el club del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El equipo canalla liquidó en un suspiro la serie con Gimnasia, de Mendoza, dirigido por Darío Franco, de indisimulable identificación con Newell’s y discípulo de Marcelo Bielsa. En Arroyito, Central ganaba 2-0 apenas a los ocho minutos, gracias a las definiciones de Jaminton Campaz y Enzo Copetti. Y, cerca del final del primer tiempo, estiró la ventaja gracias al infortunio de Lautaro Carrera, que marcó en contra.

Ya en el tiempo adicionado, Facundo Lencioni descontó para los mendocinos. De todos modos, el 3-1 fue un asunto juzgado.

Jaminton Campaz abrió la cuenta para Rosario Central Prensa Rosario Central

Barracas Central, en tanto, eliminó a uno de los equipos más sólidos de la etapa regular, Defensa y Justicia, al que superó por 1-0 en Florencio Varela. Norberto Briasco, de cabeza, le dio el éxito al conjunto dirigido por Damián Ayude, que jugó un gran primer tiempo. Luego, supo controlar la ventaja para avanzar sin correr mayores riesgos, pese a que el Halcón se jugó por entero.

Estos fueron los resultados de los octavos de final:

Vélez 2 (3) – (1) 2 Belgrano

Defensa y Justicia 0 – 1 Barracas Central

Argentinos 1 – 2 Independiente

Rosario Central 3 – 1 Gimnasia de Mendoza

River 3 – 1 Lanús

Instituto 2 – 1 Huracán

Gimnasia 4 – Newell’s 2

Boca – Independiente Rivadavia (miércoles 25, a las 21)

Así están los cuartos de final del Clausura: