Boca acababa de conquistar la Copa Sudamericana, de ponerle fin a 18 años de sequía internacional, y Rodolfo Arruabarrena ya pensaba en Independiente Rivadavia, el rival del miércoles en la Bombonera por los octavos de final del Clausura. Entre la emoción por el título, las bromas con sus futbolistas y los elogios por la actuación en el triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro, el Vasco anticipó sus intenciones de volver a concentrar al plantel apenas regrese de Barranquilla. “A ver si me hacen caso los wachiturros”, bromeó el entrenador, que dejó un mensaje para sus dirigidos en medio de la euforia por la consagración: “Quiero que ellos entiendan que pueden hacer historia de verdad”.

La primera señal de lo que sería su discurso la dio sobre el césped del estadio Metropolitano, apenas consumada la victoria: “Contentos por el título, los chicos, el club, el hincha, pero mañana los meto de vuelta a concentrar”.

Ya en conferencia de prensa, el técnico dimensionó la importancia de la conquista y les atribuyó todo el crédito a sus futbolistas. “El club lo necesitaba, el hincha lo necesitaba, todos lo necesitaban. Es una base importante para lo que viene. Es mérito exclusivo de los jugadores. Entendimos que había un grupo con jugadores inteligentes y líderes positivos”, expresó.

Arruabarrena recibe el abrazo de Merentiel, con el partido todavía en juego LUIS ACOSTA - AFP

Entre las risas y la satisfacción por el objetivo cumplido, Arruabarrena también bromeó. “Mañana, cuando lleguemos, trataré de meterlos de vuelta en el hotel, a ver si me hacen caso los ‘wachiturros’. Sabés cómo están, ya me querían sacar la cadena”, contó. Y, sobre la intimidad de la celebración, agregó: “No sé por qué hay cerveza dentro de la cancha. Me tiraron un poco los wachiturros, Bareiro”.

Detrás de las bromas, sin embargo, hubo un mensaje que atravesó toda su exposición: la necesidad de que el éxito continental no distraiga al grupo de los compromisos que todavía tiene por delante. “Si me piden el día libre se los daré, pero después el lunes estaremos concentrados porque no podemos fallar en nuestra casa ante un rival duro”, explicó.

“Lo disfruto a mi manera. Me tengo que meter en lo que viene y quiero que este grupo sea más ganador, que haga historia en el club. Que sea de los más ganadores”, profundizó el Vasco, que hasta se preguntó ante los periodistas si Alfredo Berti, entrenador del conjunto mendocino, estaba suspendido o no para el próximo encuentro.

“SI ME HACEN CASO LOS WACHITURROS” El próximo desafío del Vasco… ¡Controlar a los pibes de Boca!



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En cuanto al desarrollo de la final, Arruabarrena valoró la autoridad con la que sus dirigidos afrontaron el encuentro, en particular por las condiciones climáticas de Barranquilla. “Se habló mucho del calor, de la humedad. Sabíamos que iba a ser complicado en ese sentido. Tener la pelota, hacer daño, creo que lo hicimos. Un muy buen partido. Los cambios entraron bien. Tal vez el resultado podía haber sido más holgado”, consideró. Y reivindicó el recorrido del plantel: “Tuvieron un semestre en el que recibieron palos y ahora es el momento de los elogios”.

Hubo una mención especial para los defensores centrales, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera, dos exponentes de las divisiones inferiores del club. “Hoy vieron cómo jugaron los dos centrales, un espectáculo. Me pone contento. Es mérito de Boca Predio, como les gusta decir”, destacó.

También se refirió a Leandro Paredes, que debió salir en el segundo tiempo tras sufrir una baja de presión. “Es verdad que sobre el final del primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. Le costó en los primeros minutos del segundo tiempo y pidió el cambio”, precisó. Más allá de su influencia futbolística, el técnico ponderó el rol del capitán en la convivencia del grupo. “Dentro del campo es crack. Puede haber muchísimos líderes, pero si no son positivos no te sirven para una mierda”, enfatizó.

⭐ "ES UN LÍDER POSITIVO... Y DENTRO DEL CAMPO ES CRACK"



👀 El Vasco Arruabarrena le tiró flores a Lea Paredes y habló sobre la baja de presión que sufrió el Capitán Xeneize



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En ese sentido, extendió el reconocimiento a algunos futbolistas con menor participación, como Javier García, Nicolás Figal, Milton Giménez y Ángel Romero, por sus aportes en el día a día. El entrenador admitió que muchas veces tiene la sensación de ser injusto con quienes quedan relegados y manifestó su deseo de que ninguno baje los brazos en el último tramo de la temporada.

Arruabarrena también tuvo tiempo para una humorada sobre el presidente Juan Román Riquelme. “Le dije a Román: cobró dos cheques buenos, va a tener que tirar un centro a los chicos”, reveló, entre risas. Enseguida, destacó la comunión que percibe entre los simpatizantes, independientemente de las diferencias políticas dentro de la institución, y manifestó su intención de mantener la base del plantel para el próximo año.

“LO HE ENCONTRADO EN EL VESTUARIO A ROMÁN, COBRÓ DOS CHEQUES BUENO, LE VA A TENER QUE TIRAR UN CENTRO A LOS CHICOS”



El Vasco siendo el Vasco… ¡Edición Campeón de #Sudamericana!



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En uno de los pasajes más personales de la noche, el Vasco reconoció que se quebró en los últimos minutos del encuentro. Habló del sacrificio que significó vivir lejos de su familia y de las exigencias que supone conducir al conjunto xeneize, incluso por su condición de diabético.

El sentido de pertenencia también quedó expuesto cuando se refirió al esfuerzo de los miles de simpatizantes que viajaron a Colombia. “Me importa conseguir títulos, pero Boca es grande por esto (señala hacía los hinchas de Boca que se escuchaba pasar). Hay gente que se caga de hambre, compra su ticket y después tiene que trabajar dos o tres meses para cubrir los gastos”, reflexionó. Y añadió: “Nací en este club, me pone contento poder conseguir los logros que estamos consiguiendo. Y me pone contento que la gente esté feliz, no es para vender humo”.

🔝 "BOCA ES GRANDE POR ESTO... SI TENEMOS QUE IR A JUGAR A KAMCHATKA YA TE DIGO QUE LLENAMOS EL ESTADIO"



✍🏼 Firma: Vasco Arruabarrena



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Pero ni siquiera la emoción de ese reconocimiento modificó su discurso. En el cierre de la conferencia, Arruabarrena dejó una advertencia y un desafío para sus jugadores, convencido de que la vuelta olímpica en Barranquilla puede representar el punto de partida de algo mucho más importante. “No somos invencibles. Si nos relajamos un poquito, el golpe puede ser brusco”, sostuvo. Y concluyó: “Quiero que ellos entiendan que pueden hacer historia de verdad. De ganar gloria, de revertir la imagen de hace seis meses y ser un equipo ganador. Y ser una base para el futuro”.