Más de dos semanas después del encuentro, la FIFA publicó un inédito video del partido de Argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 desde la perspectiva del árbitro, gracias a que, desde esta edición, los jueces llevan una cámara en el cuerpo para obtener una mayor transparencia de las jugadas.

En esa ocasión el juez del partido fue el árbitro norteamericano Ismail Elfath. El video permite seguir el encuentro desde la perspectiva del juez, en el centro mismo del campo de juego y a pocos metros de los futbolistas.

Uno de los momentos más destacados fue cuando Lionel Messi queda a muy pocos metros de la cámara junto al capitán inglés, Harry Kane. En esa primera escena, ambos se encuentran enfrentados mientras se lanza la moneda para determinar qué equipo saca del medio y de qué lado de la cancha arranca jugando. Momentos después, todos los presentes se sacaron una foto.

Así fue la remontada de Argentina ante Inglaterra en el Mundial desde la cámara del árbitro

En un tramo del partido se los puede escuchar a algunos jugadores argentinos reclamar una falta de los ingleses contra Messi, que fue desestimada por el árbitro. También se lo ve al defensor Nicolás Tagliafico gritar “¡Falta!“, pero Elfath le responde, en español: ”Sin falta".

Otros momentos captados

Tiempo después, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister hacían otro reclamo efusivo al estadounidense para pedir un córner, pero el juez se negó. Otro de los momentos registrados fue la tarjeta amarilla que recibió Lisandro Martínez al minuto 42 del primer tiempo por una falta contra Morgan Rogers.

A lo largo del video también pueden verse diferentes momentos del encuentro desde la perspectiva de Elfath. Más tarde, llega el gol de Inglaterra que marcó Anthony Gordon a los 55 minutos.

Pero luego, a los 85, llegó el premio de la Argentina luego de varias insistencias: tras un córner jugado rápido por Messi, Enzo Fernández recibió fuera del área y sacó un remate preciso que dejó sin posibilidades a Pickford para marcar el 1-1. La jugada puede verse claramente en la cámara del árbitro.

El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja la victoria después del partido del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A los 91 minutos, luego de un remate al palo de Mac Allister, Messi volvió a ser decisivo con un centro con la derecha y Lautaro Martínez apareció por detrás de todos para conectar de cabeza y decretar el 2-1. Igualmente, el segundo gol no se ve en el video que publicó la FIFA.

Después de que Elfath dictara el final del partido, inmediatamente el inglés Jude Bellingham se le acercó y dijo: “Algunas jugadas fueron espantosas, pero mucha suerte”.