Así juega Jordania: el rival más débil del grupo, ideal para que Scaloni le agregue vértigo y desborde a la selección

La selección argentina nunca subestima rivales (y está bien que así sea), pero claramente se medirá este sábado, en la última fecha del grupo J, ante el adversario más débil: Jordania tiene poca jerarquía para ofrecerle resistencia al juego argentino, pero aún así habrá detalles para cuidarse y otros para aprovechar, en función de las fragilidades defensivas que ofrece.

El equipo dirigido por Jamal Sellami se dispone con un sistema táctico 5-4-1 que ofrece sus mayores grietas a las espaldas de los carrileros Haddad (23) y Abutaha (20). Flojos en los duelos individuales y para el retroceso, cada lanzamiento o pelota ubicada en ese sector le da al adversario la posibilidad de finalizar con un mano a mano. También son endebles a la hora de los pases hacia atrás, cuando juegan en forma de apoyo para alguno de los tres centrales o su arquero: pueden dejar el balón corto y eso, con un rival picante que se anticipe al movimiento, lo puede aprovechar. El líbero es el número 5, Vazan Alarab.

Su jugador más desequilibrante tiene la camiseta número 9 (Ali Olwan), pero si bien ante Austria jugó como centrodelantero, frente a Argelia lo hizo como volante derecho, dejándole la principal referencia de ataque al 10, Mousa Altamari. Olwan fue el autor del golazo de contraataque ante Austria. Altamari, zurdo, también tiene herramientas para lastimar el arco rival, buena pegada y conexiones con Olwan. Y el mediocampista Nizar Alrashdan, que se mueve como doble 5, ofrece un ida y vuelta y llegada a ambas áreas. Pero en líneas generales es un equipo con muy poco peso ofensivo.

Los goles de Jordania vs. Austria

Austria venció por 3-1 a Jordania, por el grupo J del Mundial 2026 - RESUMEN COMPLETO

En esta faceta, además de tener cuidado con los movimientos de Ali Olwan -aunque el jordano es unos 18 centímetros más alto, tiene características similares a las de Uvita Fernández, de Belgrano, por hacer una comparación conocida con el fútbol argentino-, sería conveniente evitar las faltas cerca del área de Dibu Martínez. Manejan bien la pelota parada y hasta tienen jugadas de pizarrón que elaboran durante la semana. Los encargados de las ejecuciones con Odeh Fakhoury (11) y Mohannad Abutaha (20) y, por esa vía, Olwan metió un cabezazo en el travesaño ante Austria, con un anticipo a la altura del primer palo.

Cuando se animan a lanzarse al ataque, hacen el equipo corto y dejan muchos espacios a las espaldas de la línea de 3/5. Cualquier lanzamiento de los que los mediocampistas argentinos suelen hacer (el mejor ejemplo sería el gol de Di María a Brasil, en la final de la Copa América 2021 tras un pase largo de De Paul) puede dejar a los delanteros o mediocampistas externos de cara al gol. Y no logran cubrir bien los huecos en el retroceso, cuando llegan a volver en tiempo y forma.

Un contraataque de Austria con su lateral derecho que llega a posición de wing, con muchos espacios para recorrer y con un retroceso defensivo fallido de Jordania

Sufre de pelota parada

Le hicieron cuatro de los cinco goles que sufrió en el Mundial de pelota parada. Argelia le convirtió por duplicado con dos córners y Austria también. En el primer partido, derrota ante Austria por 3-1, fue Arnautovic quien aprovechó la flaqueza de Jordania. En el segundo, triunfo por 2-1 de Argelia, anotó Benbouali, de cabeza, y Gourí, tras una pelota peinada en el primer palo. Argelia le pudo hacer dos goles más con el juego aéreo, luego dos tiros libres laterales. El arquero Vazeed Abulaila se mostró algo más firme en ese rubro en la segunda fecha, pero en la primera estuvo inseguro, con rechazos defensivos cortos o imperfectos: uno de ellos finalizó en el gol de Arnautovic para el 2-1 parcial.

Marca hombre a hombre, pero eso no le da solidez ni para los lanzamientos directos ni para las segundas jugadas.

Con respecto a lo que estuvo ensayando Scaloni en las últimas prácticas (y siempre y cuando le termine dando lugares a futbolistas que habitualmente no son titulares) Argentina tendría un examen para aprovechar desde las características de Giuliano Simeone, Nicolás González, Nicolás Paz (o Gio Lo Celso) y Julián Alvarez; también para Exequiel Palacios o Leandro Paredes como lanzadores de esas búsquedas largas para los “ataques al espacio” de los compañeros. Teniendo en cuenta lo que ofrecerá Jordania pero además como un recurso para las próximas instancias del Mundial, por más que una de las principales virtudes de la selección es que no ataca de una sola manera, sabe acomodarse a lo que cada partido le pide desde las búsquedas y las sociedades.

Giuliano Simeone, una alternativa que le sumaría vértigo y velocidad a la selección argentina Butch Dill - FR111446 AP

Con respecto al sistema 4-4-2 que está utilizando Scaloni en este Mundial, se había mencionado la particularidad de que -más allá de las presencias de Lautaro Martínez y después Julián Alvarez- quien oficiaba de número 9 era Lionel Messi, ocupando espacios de centrodelantero y también con voracidad para resolver con remates desde afuera del área. No por nada es el futbolista argentino que más pateó al arco en el Mundial. Pero eso muchas veces puede ser un condicionante para los compañeros. Si Messi está bien, pasa lo que sucedió en los primeros dos partidos. Eso no implica de que haya que prescindir de otras alternativas ofensivas. Se sabe que la selección se hace fuerte desde el “pase”, desde la posesión y la paciencia, pero también sabe bailar cuando le ponen rock and roll. Y, en esa dirección, jugadores como Simeone o Nico Paz y el propio Alvarez le pueden dar otro ritmo. Julián, en la consideración de Scaloni, está por delante de Lautaro pero eso lo debe revalidar con cada entrenamiento y partido.