Messi piensa como un 10 y compite como un 9: Lautaro Martínez y Julián Alvarez pueden ser muy buenos, pero el capitán les exige más

La selección tuvo un arranque más arrollador desde el resultado que desde el juego, pero -desde la continuidad del ciclo Scaloni- sigue demostrando no sólo hambre de gloria sino también reinvenciones tácticas que no le dan la chance a ninguno de relajarse. Lionel Messi fue la gran figura del triunfo ante Argelia por 3-0, pero desde lo estratégico dio un mensaje claro: la Argentina tiene dos grandes centrodelanteros como Lautaro Martínez y Julián Alvarez, pero el 9 para destrabar el partido fue el capitán. El 10 se mueve como 10, pero acelera y define como 9. En los tres goles de este martes tuvo pinceladas propias pero también resoluciones como centrodelantero.

Si fue Pep Guardiola quien lo puso por primera vez en esa función en Barcelona para no darles referencias a los zagueros centrales de Real Madrid, su evolución lo llevó a desempeñar esa función con total normalidad. La “foto” del triunfo ante Argelia fue esa del segundo gol, en la que captura como “un 9 oportunista y letal” el remate desde afuera del área de Mac Allister que el arquero dio rebote. Justo recién había salido Lautaro Martínez para dejarle su lugar a Julián, pero -como Scaloni no deja nada librado al azar- ya el 9 era Messi. Se vio en los ataques, también en los retrocesos. Lautaro y Julián (Julián o Lautaro) se matan para rendir como principales referencias de área del equipo argentino, pero además de competir entre ellos (porque Scaloni reconoció que pocas veces los junta) deben hacerlo con la eficacia de un 10 que define incluso por encima de las estadísticas propias del más certero centrodelantero.

Segundo gol de Argentina vs Argelia

En el 1-0 recibió un gran pase de De Paul y resolvió a lo Messi, con Lautaro arrastrándole marcas hacia los costados. En el 3-0 Messi abre la jugada para Nicolás González y se muestra para recibir la devolución en la puerta del área: otra resolución de 10 (y de 9). Pero el partido ofreció más situaciones de Messi llegando como punta de lanza al área adversaria, como el mano a mano que le desvió Zidane -un pique profundo tras un pase de Mac Allister- y también resolvió como 9 en el gol anulado en el arranque, tras el muy bien pivoteo de Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez y Julián Alvarez juegan bien, muy bien. Se destacan, se entienden, pueden actuar solos como 9 o juntos (más de una vez el exRiver se tiró a los costados para convivir en un 4-1-4-1). Se potencian con su competencia, pero además Messi los supera y los obliga a ser mejores todavía de lo que ya son. Messi es un goleador serial, pero no es egoísta: cuando juega como enganche y tiene por delante a Lautaro y Julián, los busca para que los goles los hagan ellos. Pero también lleva consigo una sed insaciable.

Tercer gol de Argentina vs Argelia

Muchos se preguntaron por qué salía Lautaro Martínez, cuando apenas iban 9 minutos del segundo tiempo y el delantero de Inter de Milán venía de tener una buena chance con un remate cruzado, de mediavuelta (tras un pase de Messi) que despejó Zidane. Scaloni movió las piezas porque había alguna cuestión colectiva que no le gustaba: vio entre los minutos finales del primer tiempo y el comienzo del segundo que Argelia le manejó más tiempo del deseado la pelota. Y cuando la mayoría pensó que Julián entraba por Lautaro y la selección seguía con el 4-4-2 y el “puesto por puesto”, con el agregado del reemplazo al mismo tiempo de Nicolás González por Almada sobre la izquierda, empezó a darse un juego mucho más sacrificado de Julián Alvarez. Si bien el actual atacante de Atlético de Madrid fue delantero, su retroceso fue casi como si fuera un mediocampista central, a las alturas de Alexis Mac Allister o Enzo Fernández. Y, en esa foto, el que aparece “descolgado”, suelto como 9, es Messi.

No es la primera vez (ni será la última) que Messi se quede como 9 y el delantero de turno que comparta sociedad con él deba retroceder para que la selección defienda con diez. Pero es parte del juego de esta selección de Scaloni, en la que todos entienden que si uno (Messi) brilla, se potencian todos. Por más que cada integrante de los campeones del mundo tengan ganados sus lugares, el termómetro de las decisiones tácticas y estructurales lo sigue manejando Messi y según las decisiones finales de Scaloni. Cuando Nicolás Paz ingresó por el 10, Julián volvió a ser más centrodelantero.

Messi como 9 y Julián Alvarez bajando como si fuera un volante central más: el sacrificio de los centrodelanteros también se ve en beneficio del juego del 10

“Más allá de los goles que hace, es lo que transmite. Le agradecí, lo saludé a Messi. Eso”, dijo Scaloni no bien finalizó el partido. Y sobre la selección, no destacó sólo los tres goles o la actuación de Leo, sino también el funcionamiento colectivo: “Obviamente hay cosas para corregir, pero estamos contentos. El equipo juega bien. Cuando los chicos están bien..., Y cuando se pone el overol, también está. Eso es lo que más me deja conforme”. Los primeros que se ponen el overol son los 9, por el bien colectivo y para sostener todo lo que pueda generar Messi.