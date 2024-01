𝟴 𝘁𝗲𝗮𝗺𝘀. 𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀. 𝟭 𝗖𝘂𝗽. 🏆



Who goes all the way? 👀#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/2Z4kuirC1B