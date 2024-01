escuchar

La selección argentina enfrenta este martes a Chile por la cuarta fecha del grupo B del Preolímpico Sub 23 que se lleva a cabo en Venezuela y el DT Javier Mascherano tiene a disposición a 21 jugadores de los 23 que inscribió en la lista de buena fe. Julián Malatini fue vendido por Defensa y Justicia a Werden Bremen de Alemania y el equipo germano no lo cedió para esta competencia una vez que se había cumplido el plazo para sustituirlo en la nómina y el también defensor Marco Di Césare se lesionó en el triunfo contra Perú.

En el plantel sobresale la presencia de Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), campeón del mundo en Qatar 2022, quien es el capitán del conjunto albiceleste. Junto a él hay otros jóvenes talentos ya asentados en Primera División como Di Césare, Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Valentín Barco (recientemente comprado por Brighton de Inglaterra), Cristian Medina, Nicolás Valentini y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca); Juan Nardoni (Racing), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s); Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil), Santiago Castro (Vélez); Pablo Solari y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River), quien con apenas 18 años ya fue vendido a Manchester City de Inglaterra y recibió el llamado del ‘Jefecito’ para reemplazar al lesionado Pedro De la Vega.

El resto son Joaquín García (Vélez), Leandro Brey (Boca), Rocco Ríos Novo (Lanús), Baltasar Rodríguez (Racing), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

La formación de la selección argentina que inició el partido ante Perú, en el que venció 2 a 0 AFA

Teniendo en cuenta todos los futbolistas preseleccionables para el torneo, la Argentina prescindió de muchos jóvenes que militan en Europa porque al tratarse de una competición que no organiza la FIFA, los clubes no están obligados a cederlos. El caso más emblemático es el de Enzo Fernández, figura en Chelsea y en la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Tampoco fueron convocados porque no iban a ser habilitados Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Carlos Alcaraz (Southampton), Marco Pellegrino (Milán), Luka Romero (Milán), Alejo Véliz (Tottenham), Lucas Beltrán (Fiorentina) y Luis Vázquez (Anderletch), entre otros.

Fixture y resultados de la Argentina en el grupo B

1-1 vs. Paraguay.

2-0 vs. Perú.

Libre.

Vs. Chile (30 de enero a las 20).

Vs. Uruguay (2 de febrero a las 20).

Posiciones del grupo B del Preolímpico Sub 23, con la selección argentina Canchallena

Todos los partidos de la selección argentina se pueden seguir en vivo en Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante. Además, se transmiten en vivo por televisión en DSports y TyC Sports. También se puede ver online en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

DSports.

TyC Sports.

DGO (DSports).

TyC Sports Play.

Telecentro Play (TyC Sports).

Flow (TyC Sports).