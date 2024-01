escuchar

La pretemporada de Inter Miami no se está dando según lo planeado. A pesar de contar con la presencia de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y, desde este mercado de pases, con Luis Suárez, el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino aún no logra mostrar su mejor versión. Hasta el momento afrontó tres partidos de preparación: empató 0 a 0 con El Salvador y perdió 1 a 0 con Dallas y 4 a 3 con Al Hilal, este último en el marco de la Riyadh Season Cup que se está disputando en Arabia Saudita y en la que este jueves 1° de febrero habrá una nueva edición de uno de los enfrentamientos más destacados de la historia: Messi vs. Cristiano Ronaldo.

Ambos, considerados como dos de los mejores futbolistas de la historia, se verán las caras nuevamente como capitanes y figuras de Inter Miami y Al Nassr. El certamen fue anunciado como “The Last Dance”, debido a que muy probablemente sea la última vez que la ‘Pulga’ y ‘CR7′ se enfrenten en un campo de juego. Es un triangular junto a Al Hilal. Cada equipo disputará dos partidos y, el que obtenga más puntos, se consagrará campeón.

Al término de la gira por Medio Oriente, Inter viajará a Asia para jugar contra la selección de Hong Kong y ante Vissel Kobe de Japón, el 4 y 7 de febrero respectivamente. De regreso, Messi afrontará un partido con un condimento emotivo ineludible. Se enfrentará al club de sus amores, al que lo vio dar sus primeros pasos antes de partir hacia el Viejo Continente para convertirse en el mejor futbolista de todos los tiempos, dejando una huella imborrable en Barcelona. Newell’s viajará a Estados Unidos para jugar un amistoso ante Inter en el DRV PNK Stadium de Miami, el 15 de febrero.

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: una rivalidad de época

Messi y Cristiano mantuvieron la que puede ser considerada como la mayor rivalidad futbolística de la historia, siempre dentro del campo de juego, que según sus propias palabras, los ayudó a ser mejores y también a superarse día a día. Le regalaron al planeta fútbol algunos de los mejores clásicos de España, cuando ‘Leo’ jugaba en Barcelona y ‘CR7′ en Real Madrid. Sin embargo, también se vieron las caras en enfrentamientos entre Barcelona vs. Manchester United, Barcelona vs. Juventus, la Argentina vs. Portugal y hasta en la propia Riyadh Season Cup, cuando en 2023 el rosarino vestía la camiseta de París Saint Germain (PSG).

'Leo' y Cristiano en el último duelo entre ambos, que fue victoria para el argentino por 5 a 4

Contando partidos por Champions League, La Liga de España, Copa del Rey, Supercopa de España y amistosos entre la Argentina y Portugal, se enfrentaron en 37 oportunidades. El historial es favorable para Lionel Messi, ya que el argentino festejó junto a su equipo de turno en 17 ocasiones (15 con Barcelona, una con la selección y una con PSG), contra 11 en las que Cristiano Ronaldo se quedó con el triunfo (ocho con Real Madrid y una con Juventus, Portugal y Manchester United) y nueve en las que quedaron igualados. Ambos convirtieron 23 goles en esos encuentros.