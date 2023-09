escuchar

Finalizó este jueves la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023 con el triunfo de River sobre Atlético Tucumán por 1 a 0, resultado con el que el Millonario extendió su racha de victorias en el estadio Más Monumental a 18 (la última vez que no sumó de a tres fue el 26 de febrero de este año, cuando cayó 2 a 1 con Arsenal). Argentinos Juniors, que derrotó 3 a 1 a Talleres, e Independiente, que igualó 1 a 1 con Rosario Central, lideran la zona A con nueve puntos cada uno. En el grupo B, en tanto, manda Racing, que derrotó 2 a 1 a Newell’s con un tanto de Gastón Martirena a los 97′, con 11 unidades.

En total se convirtieron 28 goles en 14 cotejos, una media de 2 por cada uno de ellos. Con respecto a la tabla de máximos artilleros, el flamante refuerzo de Argentinos Juniors que llegó proveniente de Sarmiento por 3 millones de dólares y que ya fue convocado por Javier Mascherano para entrenarse con la selección argentina Sub 23, Luciano Gondou, se ubica en lo más alto con cinco tantos convertidos en la misma cantidad de partidos disputados.

La próxima jornada se disputará desde este sábado y hasta el lunes 25 de septiembre. Sobresalen los cotejos de Huracán vs. Vélez, Boca Juniors vs. Lanús, Newell’s vs. Estudiantes (LP) y Banfield vs. River Plate.

En el torneo compiten los mismos 28 equipos que lo hicieron en la Liga Profesional, aunque para este certamen se dividieron en dos zonas de 14 cada una y se enfrentan todos contra todos a una rueda. En la séptima fecha se jugarán todos los clásicos, por lo que cada conjunto jugará 14 partidos. El Superclásico entre Boca y River será en la Bombonera el 1° de octubre; mientras que el duelo entre Racing e Independiente se jugará en el Cilindro de Avellaneda el 30 de septiembre, al igual que San Lorenzo vs. Huracán en el Nuevo Gasómetro, Banfield vs Lanús en el Florencio Sola y Rosario Central vs. Newell’s en el Gigante de Arroyito. En tanto Colón vs. Unión, será en el estadio Brigadier Estanislao López el mismo día que el Superclásico y que los duelos entre Estudiantes vs. Gimnasia y Talleres vs. Belgrano.

Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final y se cruzarán contra rivales del otro a un solo duelo en la cancha del mejor clasificado. Luego habrá semifinales y, por último, la final el 16 de diciembre. Estas dos últimas instancias se desarrollarán en terreno neutral. El campeón se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2024, en la que River participará por haber ganado la Liga Profesional de este año.

Los equipos suman puntos para la tabla anual, en la que ya acumulan los conseguidos en el primer campeonato. Los tres primeros irán a la Copa Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto al peor con peor promedio, tras la reforma del certamen que propuso la AFA y avalaron los clubes en una Asamblea General Extraordinaria. En la tabla de “abajo”, a esta temporada se le suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.