Lionel Messi salió lesionado a los 37′ del partido que Inter Miami disputaba este miércoles ante Toronto por la Major League Soccer (MLS) y, como ocurre con cualquier cosa que se genera en torno a él, llamó la atención. No es frecuente que ‘Leo’ deje la cancha antes de tiempo, menos en una primera etapa y de hecho no lo hacía desde 2018, por lo que la preocupación creció exponencialmente y de inmediato. Si bien se vio al rosarino con gesto adusto y cierto fastidio, luego el DT de la franquicia de Florida, Gerardo ‘Tata’ Martino, le bajó el tono al estado de ánimo pesimista y aclaró que él mismo se quedó tranquilo tras hablar con Messi. Por lo pronto, la ‘Pulga’ no jugará el domingo próximo ante Orlando, en el “Clásico del Sol”, también por la MLS y lo cuidarán para ver si puede llegar a la final de la US Open Cup, el 27 de septiembre.

Inter Miami ganó un partido clave por la Conferencia Este, en la que necesita remontar muchísimo para entrar en playoffs. Fue 4 a 0 contra otro de los colistas de la zona. Sin embargo, no hubo efusividad en esa victoria: los ojos estaban puestos en Messi, a tal punto que el público comenzó a retirarse del estadio ante la salida del capitán de la selección argentina. De esta manera, ‘Leo’ se quedará afuera del inicio de un (mini) calendario ultra exigente para los de Florida, que tiene entre tanto esa definición que podría significar el segundo título de Messi en Miami y el segundo de la franquicia, que consiguió el primero hace poco, la Leagues Cup y de la mano del argentino, su figura determinante.

El momento del cambio de Lionel Messi, que se fue mirando el piso, y la preocupación de 'Tata' Martino JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los indicios que decantaron en la lesión

Lionel Messi viajó hace algunas semanas a la Argentina para unirse a la selección campeona del mundo en Qatar 2022, que inició su andar en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la primera fecha, frente a Ecuador, el rosarino marcó un golazo de tiro libre que selló la victoria por 1 a 0 pero luego, a pocos minutos del final salió reemplazado y eso llamó mucho la atención. En una entrevista post partido, Messi, entre sonrisas, advirtió lo que ningún fanático quiere escuchar: quizás esa no iba a ser la primera vez que saliese antes. Los 36 años y el trajín de partidos (fundamentalmente con Inter Miami, al que llegó en julio sin hacer pretemporada) no son gratuitos.

Así, tras Ecuador, no entrenó a la par de sus compañeros y estuvo en duda su viaje a La Paz, para jugar con Bolivia (triunfo 3 a 0). Hubo estudios médicos, se constató que no había lesión pero sí mucho agotamiento y, si bien estuvo con el plantel, no integró ni el banco. Otra alarma impensada. Viajó a Miami, se sumó a Inter y empezó de nuevo a entrenar, aunque no jugó con Atlanta United (el equipo perdió 5 a 2). Para este miércoles ante Toronto se especuló con lo mismo: o no jugaría o ingresaría desde el banco en caso de que el equipo lo necesitase. Nada de eso: fue titular y a los 37′ pidió el cambio.

'Leo' no puso soportar la intensidad del partido y el cuerpo le pasó factura por el trajín CHRIS ARJOON - AFP

“No hay ninguna chance de que puedan estar (por Messi y Jordi Alba, quien se desgarró) el domingo, veremos para la final del miércoles. Messi se sentía listo para jugar hoy (por este miércoles), pero el cansancio pudo más por las molestias que tenía. Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. Sigo pensando que es esto, no una nueva lesión. No creemos que sea nada importante en términos de lesiones. Tenemos que ir día a día y esperar el parte médico”, dijo el ‘Tata’ Martino tras el encuentro. ‘Leo’ se sacó las canilleras en el campo de juego pero salió caminando con normalidad, sin muestras aparentes de algo grave.

El raid de Messi e Inter Miami

Lionel Messi tiene otra vez una agenda muy cargada con Inter Miami antes de la próxima doble fecha de eliminatorias sudamericanas en las que, de no mediar nada extraordinario, estará de nuevo con el seleccionado nacional: cuatro partidos más de la MLS y la final de la US Open Cup en un lapso de apenas 15 días.

La seguidilla de compromisos comenzó el sábado pasado ante Atlanta United, en el que finalmente no estuvo y el equipo perdió por primera vez desde la llegada del rosarino a la franquicia. Luego, este partido ante Toronto en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. La actividad continuará el domingo 24 con el “Clásico del Sol” ante Orlando City, como visitante y con la ausencia confirmada de ‘Leo’. El miércoles 27 de septiembre, en tanto, será la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo, como local, y es allí donde esta puesto el foco de su recuperación: la idea es que llegue a ese partido.

El exigente calendario de septiembre terminará el sábado 30 contra New York City, nuevamente en condición de local. En octubre, Messi y todo el plantel de Inter Miami, deberán viajar a Chicago para visitar a Chicago Fire, el miércoles 4. Y por último, el sábado 7, antes de sumarse a la selección argentina para los partidos contra Paraguay (el 12 en el estadio Más Monumental), y Perú (17 en Lima), el rosarino volverá a enfrentarse a Cincinnati, rival al que eliminó por penales en las semifinales de la US Open Cup.