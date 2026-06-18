Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial, grupo por grupo, tras la fecha 1

Se cerró este miércoles la primera fecha de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, el certamen más grande de la historia por la coorganización de tres países y la participación de 48 seleccionados que persiguen el trofeo más preciado del fútbol internacional, y los equipos se ordenaron en las tabla de posiciones de acuerdo a los resultados obtenidos.

En total, se jugaron 24 partidos en siete días. En cada una de las 12 zonas, los equipos que ganaron sus respectivos encuentros lideran la clasificación con tres unidades. No obstante, hay zonas en la que ambos encuentros terminaron empatados y todos los equipos tienen una unidad.

La versión 23 del evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tiene 39 jornadas y los encuentros se disputan en 16 sedes de los tres países anfitriones. Hay 16 equipos y 40 encuentros más que las siete citas ecuménicas anteriores y, por ello, el formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima.

En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres encuentros cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzan a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

La selección argentina lidera la tabla de posiciones del Grupo J con tres puntos Aníbal Greco - La Nación

En la Argentina, hay varios canales que emiten encuentros y, de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor. Por ejemplo, los de la selección nacional se podrán ver en cuatro señales de televisión y en seis de streaming.

En canchallena.com se pueden seguir cada uno de los cotejos minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

DSports es el único que tiene los 104 juegos y sus señales se pueden sintonizar en Flow, en los canales 109 y 110, y en la plataforma digital de Paramount+. Es decir, Flow y Paramount+ también disponen de todos los juegos. TyC Sports es otra de las opciones para ver encuentros de la Copa del Mundo y emite 52 partidos. Telefé, por su parte, tiene 32 y la TV Pública, solo 10. Esta última, de hecho, retransmite la producción de DSports.

ESPN está en la grilla con Disney+ Premium y a través de la plataforma digital se transmitirán 22 partidos de la fase de grupos, dos de 16avos de final; dos de octavos, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final. Serán, en total, 30 encuentros con la selección nacional incluida.

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